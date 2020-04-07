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Шевченко: У Сабо с Лобановским в 90-х сложились очень хорошие отношения

Национальная сборная Украины
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Первый гол за сборную с паса Калитвинцева

Шевченко: У Сабо с Лобановским в 90-х сложились очень хорошие отношения
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свою карьеру футболиста - когда только начинал играть за "сине-желтых".

Для всего украинского футбола начало 1997 года было ознаменовано возвращением в "Динамо" легендарного наставника и замечательного человека - Валерия Васильевича Лобановского. Безусловно, это сказалось не только на выступлениях нашего клуба, но и на игре национальной команды. Причем буквально сразу.

Было очень важно, что в сборной продолжил свою работу Йожеф Сабо. Во-первых, он, по сути, всех нас и собрал тогда в "Динамо". Во-вторых, работал в тесном контакте с Лобановским - у тренеров сразу сложились очень хорошие отношения. У нас был одинаковый тренировочный процесс и такая же система игры. Так что перестраиваться особого смысла не было. Даже несмотря на то, что в сборную приезжали ребята из других коллективов. Именно в то время начиналось восхождение "Шахтера", были хорошие футболисты в "Днепре" и в других клубах.

С первого дня зимнего сбора Андрею, как вспоминает, запомнились все изменения в тренировочном процессе.

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Мы выиграли Кубок Содружества, показали там хороший футбол, а мне удалось забить на этом турнире 7 мячей. Затем "Динамо" уверенно стартовало в сезоне. И уже в первом матче 1997 года, а это был спарринг с Молдовой, за сборную Украины в целом сыграли, кажется, 11 представителей нашей команды. В общем, к продолжению выступления в отборочном цикле ЧМ-1998 мы подходили в хорошей форме и с отличным настроением.

В первых матчах года обыграли Албанию в гостях и Северную Ирландию дома. Преимущество в счете было минимальное, но по игре мы выглядели вполне уверенно.

В ворота британцев я, кстати, забил свой дебютный мяч в официальных матчах за сборную и первый гол в своем родном городе. Безусловно, я его запомнил. Юрий Калитвинцев отдал роскошный пас не с центра поля, я хорошо открылся, видел, что успеваю и опередил вратаря. Там было столкновение с голкипером, он меня сбил, но игру я продолжил.

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В статье: Андрей Шевченко Юрий Калитвинцев Йожеф Сабо Валерий Лобановский
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