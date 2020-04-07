Шевченко: У Сабо с Лобановским в 90-х сложились очень хорошие отношения

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свою карьеру футболиста - когда только начинал играть за "сине-желтых".

Для всего украинского футбола начало 1997 года было ознаменовано возвращением в "Динамо" легендарного наставника и замечательного человека - Валерия Васильевича Лобановского. Безусловно, это сказалось не только на выступлениях нашего клуба, но и на игре национальной команды. Причем буквально сразу. Было очень важно, что в сборной продолжил свою работу Йожеф Сабо. Во-первых, он, по сути, всех нас и собрал тогда в "Динамо". Во-вторых, работал в тесном контакте с Лобановским - у тренеров сразу сложились очень хорошие отношения. У нас был одинаковый тренировочный процесс и такая же система игры. Так что перестраиваться особого смысла не было. Даже несмотря на то, что в сборную приезжали ребята из других коллективов. Именно в то время начиналось восхождение "Шахтера", были хорошие футболисты в "Днепре" и в других клубах.

С первого дня зимнего сбора Андрею, как вспоминает, запомнились все изменения в тренировочном процессе.