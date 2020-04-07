Андрей Шевченко вспомнил самую обидную желтую карточку в своей игровой карьере

Бывший футболист, а сегодня наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о матчах с Германией и Арменией в 1997 году в группе квалификации на чемпионат мира.

Памятными были матчи с Германией. В гостях у нас, конечно, было не так много шансов, и мы уступили в Бремене со счетом 0:2. Но в Киеве был хороший поединок - и по игре, и по моментам. Для нас это было подобно тесту на прочность. После этого поединка все поняли, что сборная Украины может играть против таких соперников. Мы это тогда сами почувствовали. Да, у нас было много контратак, на это делалась ставка. Но когда ты действуешь в два нападающих, такая тактика очень эффективна. Мне она позволяла использовать свои сильные качества - на скорости раскрывать пространство на чужой половине поля, брать игру на себя.

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Недавно я видел статистику матчей того отборочного турнира и обратил внимание на большое количество обводок, которые мне приходилось осуществлять. На то время стиль игры был актуальный, мы больше действовали на быстрых атаках, и это помогало. Не думаю, что в современной игре у нападающего может быть столько обводок. Когда мы играли против команд, которые оставляли пространство, тогда и получалось обыгрывать. При плотной обороне нужны другие методы - более коллективных действий с перемещением мяча. В этом плане моя игра сильно изменилась, когда я перешел в "Милан". В Италии, когда ты выступаешь за большой клуб, у тебя почти не бывает пространства и времени, и нужно больше позиционной игры. Пришлось адаптироваться, во многом менять свой стиль.

Оскорбительной, по словам Андрея Шевченко, была осечка в домашнем матче с Арменией.

Мы повели в счете, продолжали создавать моменты, у соперника хорошо играл вратарь. Все шло к победе, но в конце матча соперник наказал нас за ошибку - 1:1. Помню, и тогда, и на выезде я забил армянам с ближней штанги. Не скажу, что именно таким было требование тренера, просто динамика игры диктовала такие условия. Плюс у нас было два нападающих. К игре на опережение мы были всегда готовы и этим умело пользовались - первый форвард постоянно шел на ближнюю штангу... Впрочем, потеря очков и не забитые голы стали для меня самыми главными воспоминаниями в противостоянии со сборной Армении в 1997 году. Дело в том, что в Ереване я получил желтую карточку, которая не позволила мне сыграть в первом матче плей-офф с хорватами. Пожалуй, это был самый обидный горчичник в моей карьере! Вообще незначительный фол. При счете 2:0 в нашу пользу. Минут за 10 до финального свистка. Арбитр мог бы и не давать ту карточку.

Обзор матча Армения - Украина (1:1):

Обзор матча Украина - Германия (0:0):