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Малдера: Шевченко - трудяга. Таким же он был и футболистом

Национальная сборная Украины
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Андреа Малдера рассказал о Шевченко-тренере

Малдера: Шевченко - трудяга. Таким же он был и футболистом
Новина українською

Итальянский специалист Андреа Малдера рассказал изданию Tuttosport о работе в сборной Украины с Андреем Шевченко.

"Он — трудяга. Такой же, каким был в бытность футболистом. У меня сложилось отличное впечатление от нашего сотрудничества. Возможно, потому, что четыре года назад Шевченко хотел работать именно со мной и Мауро Тассотти.

Андрей много слушает, анализирует и принимает решения. Он буквально заражает всех в команде своими идеями. Он всегда старается совершенствоваться. Конечно, Шевченко многому научился у своих бывших наставников. Он уделяет много времени деталям и всегда следит за тем, как работают его футболисты. Мы же, в свою очередь, предоставляем ему данные, которые позволяют увидеть более полную картину", - сказал Малдера.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Андреа Малдера
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