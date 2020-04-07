Малдера: Шевченко - трудяга. Таким же он был и футболистом

Итальянский специалист Андреа Малдера рассказал изданию Tuttosport о работе в сборной Украины с Андреем Шевченко.

"Он — трудяга. Такой же, каким был в бытность футболистом. У меня сложилось отличное впечатление от нашего сотрудничества. Возможно, потому, что четыре года назад Шевченко хотел работать именно со мной и Мауро Тассотти.

Андрей много слушает, анализирует и принимает решения. Он буквально заражает всех в команде своими идеями. Он всегда старается совершенствоваться. Конечно, Шевченко многому научился у своих бывших наставников. Он уделяет много времени деталям и всегда следит за тем, как работают его футболисты. Мы же, в свою очередь, предоставляем ему данные, которые позволяют увидеть более полную картину", - сказал Малдера.