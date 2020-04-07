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Ребров: Хорваты заняли на ЧМ-98 третье место, и у нас все писали, что на их месте должна была быть сборная Украины

Национальная сборная Украины
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Воспоминания Сергея Реброва о том, как сборная Украины в 1998 не вышла на ЧМ

Ребров: Хорваты заняли на ЧМ-98 третье место, и у нас все писали, что на их месте должна была быть сборная Украины
Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Сергей Ребров вспомнил о решающих матчах за выход на ЧМ-1998. Тогда украинцы в плей-офф уступили хорватам (0:2, 1:1).

"В плей-офф нам попался один из самых сильных соперников, который мог попасться. Да, мы избежали встречи с Италией, но Хорватия тогда была очень сильна. Хотя все ребята понимали, что шанс есть. "Динамо" как раз набрало ход в Лиге чемпионов, у нас будто выросли крылья. Жаль, что сказался судейских фактор. И в Киеве, когда не был засчитан чистый гол Виталия Косовского, и в Загребе, когда арбитр не захотел увидеть, как меня сбили в штрафной площади.

Впрочем, мы показали хороший футбол, особенно в домашнем поединке. Хорваты потом заняли третье место на чемпионате мира, и у нас все писали, что на их месте должна была быть сборная Украины. Нам было обидно, но на эти разговоры лично я внимания не обращал. По такой логике в 1999 году "Динамо" должно было и Лигу чемпионов выиграть. Если так думать, то ты останешься в прошлом, а нам нужно было, проанализировав все ошибки, двигаться дальше. Много работать и идти к своей цели. Мне тогда было всего 23 года. Молодой парень, который учился и которому было интересно буквально все. Но я очень счастлив, что все-таки сыграл на чемпионате мира", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Украина Хорватия
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