Коноплянка: Было бы интересно сыграть с женской сборной Украины. Чтобы уровнять шансы, мы будем бегать крабиками

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка в прямом эфире в Инстаграме УАФ поделился мнением о женском футболе.

"Матчи вживую не смотрел, но видел в Youtube видео о самых жестких моментах. Интересно, насколько девушки могут быть жесткими даже в сравнении с нами. Они, по сути, ничем не уступают. Я хотел бы посмотреть вживую, тем более сыграть.

Сыграть с нашей женской сборной – было бы очень интересно. Только один момент – мы будем бегать только боком, чтобы уравнять шансы. Как крабики.

А то, что у каждого клуба будет женская команда – это супер", – сказал Коноплянка.