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Коноплянка: Было бы интересно сыграть с женской сборной Украины. Чтобы уровнять шансы, мы будем бегать крабиками

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

А в целом, Евгений за женский футбол

Коноплянка: Было бы интересно сыграть с женской сборной Украины. Чтобы уровнять шансы, мы будем бегать крабиками
Новина українською

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка в прямом эфире в Инстаграме УАФ поделился мнением о женском футболе.

"Матчи вживую не смотрел, но видел в Youtube видео о самых жестких моментах. Интересно, насколько девушки могут быть жесткими даже в сравнении с нами. Они, по сути, ничем не уступают. Я хотел бы посмотреть вживую, тем более сыграть.

Сыграть с нашей женской сборной – было бы очень интересно. Только один момент – мы будем бегать только боком, чтобы уравнять шансы. Как крабики.

А то, что у каждого клуба будет женская команда – это супер", – сказал Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
07.04.2020 в 20:47
Женя, с твоим раздолбайством, тебя и девки на банку посадят.
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0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.04.2020 в 20:35
Коно, эти девушки тебя раком поставят так, что так и останешься
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0
0
oda1979 (Запорожье)
07.04.2020 в 19:48
Болтун в женский футбол собрался. Клуб Шахтерочка существует?
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+1
0
Ten0N (Leopolis)
07.04.2020 в 20:48
Он там капитанит
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.04.2020 в 19:20
будете бегать, как крабики, - они вас выепут... раком))
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0
-2
Сеш (Дніпро)
07.04.2020 в 19:36
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0
0

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