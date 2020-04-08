Сергей Ребров назвал самый яркий матч сборной Украины конца 1990-х

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Сергей Ребров, который сегодня работает коучем венгерского "Ференцвароша", вспомнил выступления в команде "сине-желтых" в 1990-х.

Речь идет об отборе на чемпионат мира 1998 года - матчи группового квалификационного этапа.

Памятными Сергей называет победы над Албанией со счетом 1:0 дома и на выезде - в обоих матчах Ребров забивал победные мячи.

Да, соперник был не самого высокого уровня, но, как правило, именно в таких матчах ты теряешь важнейшие очки. В двух поединках с албанцами мы имели преимущество, но по счету с трудом побеждали - оба раза 1:0. Не хватало быстрых голов. Хотя в выездной игре я, получив пас от Андрея Шевченко, забил в конце первого тайма. Зато в Киеве было очень сложно. Албанцы держались до 86-й минуты, но потом мне удался точный дальний удар. Вроде и моментов было много, но я еще тогда понял, что на уровне сборных нет слабых команд - как бы это банально не звучало. За свою страну все бьются, бьются, полностью отдаются и играют организованно.

Игра в два нападающих хорошо подходила для быстрых контратак команды Йожефа Сабо, но нужно было много работать на оборону - всей команде.

Я и Андрей Шевченко не были исключениями. Думаю, у нас это было заложено с детства - играть на коллектив. Вот, есть нападающие, которые любят только забивать. И все. Я тоже такое любил - не спорю. Но мне доставляло огромное удовольствие и то, как я отбирал мяч, отдавал результативную передачу. У нас были такие требования, и тот, кто их не выполнял, просто садился на скамейку. Я своим футболистам сейчас говорю то же самое. Считаю, что сборной Украины тогда много дало возвращение в "Динамо" Валерия Лобановского. Не могу сказать, что у Йожефа Сабо были какие-то другие требования - мне всегда нравилось работать под его руководством, даже когда не играл. Может, ему порой не хватало того авторитета, который был у Лобановского, но наш футбол в сборной был во многом похож.

Хотя в национальной команде, признает Сергей, было сложнее - туда приезжали представители многих команд.