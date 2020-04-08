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Симпатии Коноплянки в Серии А. О Малиновском - после надоевшего Ювентуса, Наполи и Ромы
Болеет за своих колег
Вингер "сине-желтых" и "Шахтера" Евгений Коноплянка признался о своих предпочтениях в Серии А.
В Италии ощущается значительная симпатия к "Ювентусу". Если фол 50 на 50, все равно процент перейдет у "Ювентусу". С детства я болел за "Ювентус", когда там были Дель Пьеро, Зидан. А потом, как повзрослел, это как-то надоело. Понял, что в Италии есть симпатия судей к "Юве". И это надоело.
Сейчас хотелось бы, чтобы "Рома" выиграла ...Если "Ювентус" будет чемпионом, буду только рад, потому что там Марко Пьяца (хорватский легионер, - ред) играет.
Я с ним очень хорошо знаком. Когда он приходил на полгода в аренду "Шальке", я с ним дружил. Буду рад, если он возьмет медаль. У него были тяжелые времена. Крестообразные связки травмировал дважды в одном месте. Пропустил год - просто хотел играть в футбол.
Наверное, еще хотелось бы победы "Наполи". Знаю там защитника Максимовича (Никола Максимович - ред.) из Сербии. Он хороший парень. Тоже хотел бы чемпионства "Наполи" только потому, что он там играет.
"Аталанта" на правильном пути, но им сейчас тяжело. Если они будут играть так, как в этом сезоне, думаю, их успех 100% ожидает. Просто "Ювентус" еще очень силен.
Я почему Малиновского не сразу назвал ...Вот когда он будет играть с первых минут, тогда будет понятно, что там уже будет медалька висеть.