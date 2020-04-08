Симпатии Коноплянки в Серии А. О Малиновском - после надоевшего Ювентуса, Наполи и Ромы

Вингер "сине-желтых" и "Шахтера" Евгений Коноплянка признался о своих предпочтениях в Серии А.

В Италии ощущается значительная симпатия к "Ювентусу". Если фол 50 на 50, все равно процент перейдет у "Ювентусу". С детства я болел за "Ювентус", когда там были Дель Пьеро, Зидан. А потом, как повзрослел, это как-то надоело. Понял, что в Италии есть симпатия судей к "Юве". И это надоело.

Сейчас хотелось бы, чтобы "Рома" выиграла ...Если "Ювентус" будет чемпионом, буду только рад, потому что там Марко Пьяца (хорватский легионер, - ред) играет.

Я с ним очень хорошо знаком. Когда он приходил на полгода в аренду "Шальке", я с ним дружил. Буду рад, если он возьмет медаль. У него были тяжелые времена. Крестообразные связки травмировал дважды в одном месте. Пропустил год - просто хотел играть в футбол.