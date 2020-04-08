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Симпатии Коноплянки в Серии А. О Малиновском - после надоевшего Ювентуса, Наполи и Ромы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Болеет за своих колег

Симпатии Коноплянки в Серии А. О Малиновском - после надоевшего Ювентуса, Наполи и Ромы
Новина українською

Вингер "сине-желтых" и "Шахтера" Евгений Коноплянка признался о своих предпочтениях в Серии А.

В Италии ощущается значительная симпатия к "Ювентусу". Если фол 50 на 50, все равно процент перейдет у "Ювентусу". С детства я болел за "Ювентус", когда там были Дель Пьеро, Зидан. А потом, как повзрослел, это как-то надоело. Понял, что в Италии есть симпатия судей к "Юве". И это надоело.

Сейчас хотелось бы, чтобы "Рома" выиграла ...Если "Ювентус" будет чемпионом, буду только рад, потому что там Марко Пьяца (хорватский легионер, - ред) играет.

Я с ним очень хорошо знаком. Когда он приходил на полгода в аренду "Шальке", я с ним дружил. Буду рад, если он возьмет медаль. У него были тяжелые времена. Крестообразные связки травмировал дважды в одном месте. Пропустил год - просто хотел играть в футбол.

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Наверное, еще хотелось бы победы "Наполи". Знаю там защитника Максимовича (Никола Максимович - ред.) из Сербии. Он хороший парень. Тоже хотел бы чемпионства "Наполи" только потому, что он там играет.

"Аталанта" на правильном пути, но им сейчас тяжело. Если они будут играть так, как в этом сезоне, думаю, их успех 100% ожидает. Просто "Ювентус" еще очень силен.

Я почему Малиновского не сразу назвал ...Вот когда он будет играть с первых минут, тогда будет понятно, что там уже будет медалька висеть.

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В статье: Евгений Коноплянка Ювентус (Турин) Серия А Руслан Малиновский Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Никола Максимович Марко Пьяца
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Комментарии (1)
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KDK2020 (Киев)
08.04.2020 в 10:54
А як же росссіянин Чєришєв. А чого не згадуєте його любофф до комуніста Кірова? Ви якось вибірково розказуєте про прєдпачтєнія цього латентного росссіянина і совкодрочєра. Про Маліновского воно згадало видно тільки після зауваження журналіста... й придумало відмовку дебільну.
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