Рыбалка отметил сходство в манере игры команд Реброва и Шевченко

Бывший игрок "Динамо" и национальной сборной Украины, опорный полузащитник Сергей Рыбалка заметил сходство в игре "бело-синих" времен Сергея Реброва и "сине-желтых" - Андрея Шевченко.

Сейчас Сергей приостановил контракт со своей командой, турецким "Сивасспором", чтобы долечить тяжелое повреждение. Поэтому думает о том, чтобы вернуться к игре.

Сейчас у меня не то что нет мыслей о сборной - размышляю о восстановлении после травмы. Хочется просто вернуться на поле. Полгода без футбола, даже больше ...у меня немного крыша едет. Мне бы сейчас вернуть кондиции, вернуться на поле. Если буду играть, если на меня обратят внимание, то, конечно, хотелось бы и в сборную попасть.

Сергей Рыбак отмечает, что никогда от мяча не прятался, старался помогать защитникам и открыться под передачу.

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Тот футбол, который демонстрирует сборная, мне напоминает первый и второй годы "Динамо" Реброва. Сама структура, перемещения, в частности, как действует опорник, как он должен страховать центральных защитников, как фланговые игроки смещаются к центру ... Я вижу тот футбол, который демонстрировало "Динамо" Реброва.

Сам Сергей Рыбалка выступал в "сине-желтой" команде в 2015-2016 годах при Михаиле Фоменко, в частности был в составе на Евро-2016. А за Андрея Шевченко Сергея в сборную вызывать перестали.