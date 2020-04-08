Малдера: После работы в сборной целью Шевченко будет работа в клубе

Итальянский специалист Андреа Малдера, который работает в сборной Украины с Андреем Шевченко, предположил, что после работы со сборной Андрей Николаевич попробует себя на клубном уровне.

"После завершения работы в сборной целью Шевченко будет работа в клубе. Он хочет возглавить команду Серии А или АПЛ. Где именно, для него не так важно.

Шевченко многому научился от тренеров, с которыми поработал во время карьеры игрока. Особенно я бы выделил Карло Анчелотти, он для Андрея настоящий наставник.

Андрей, как тренер, похож на Массимилиано Аллегри, так же "читает" игру и пытается предугадать события. Игроки ему доверяют, а это очень важно в современном футболе", – цитирует Малдеру Tuttosport.