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Шеф-повар сборной Украины: Сейчас в команде вегетарианцев нет
Интересные нюансы питания сборников
Шеф-повар сборной Украины Любомир Тошич в прямом эфире в Инстаграме УАФ рассказал о некоторых аспектах своей работы.
- Есть ли среди игроков сборной вегетарианцы?
- Сейчас нет.
- Кто чаще всего приходит за добавкой в сборной?
- За этим не уследишь (улыбается). Я не хожу и не смотрю, кто и сколько ест.
- Чтобы иметь мышцы, как у Малиновского, нужно хорошо есть?
- Да. Но это не значит, что он должен съесть четыре порции за один обед. У нас пять приемов пищи в течение дня.
- Селезнев по телевизору кажется толстым, а в жизни худой…
- Да. Так, как он тренируется в последние месяцы… Король!
- Верят ли футболисты в приметы перед матчами? Может, не едят чего-то конкретного?
- Нет, такого нет.