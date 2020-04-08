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Шеф-повар сборной Украины: Сейчас в команде вегетарианцев нет

Национальная сборная Украины
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Шеф-повар сборной Украины: Сейчас в команде вегетарианцев нет
Новина українською

Шеф-повар сборной Украины Любомир Тошич в прямом эфире в Инстаграме УАФ рассказал о некоторых аспектах своей работы.

- Есть ли среди игроков сборной вегетарианцы?

- Сейчас нет.

- Кто чаще всего приходит за добавкой в сборной?

- За этим не уследишь (улыбается). Я не хожу и не смотрю, кто и сколько ест.

- Чтобы иметь мышцы, как у Малиновского, нужно хорошо есть?

- Да. Но это не значит, что он должен съесть четыре порции за один обед. У нас пять приемов пищи в течение дня.

- Селезнев по телевизору кажется толстым, а в жизни худой…

- Да. Так, как он тренируется в последние месяцы… Король!

- Верят ли футболисты в приметы перед матчами? Может, не едят чего-то конкретного?

- Нет, такого нет.

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В статье: Украина Любомир Тошич
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Источник:
sport.ua

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