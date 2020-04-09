ФИФА обновила рейтинг национальных сборных

ФИФА по плану обнародовала новый мировой рейтинг национальных сборных команд.

Однако, поскольку почти все матчи были отменены из-за пандемии Covid-19, рейтинг изменился минимально.

Сама организация отмечает, что перенесены матчи квалификации на чемпионат мира, Олимпийских игр, Евро-2020.

Читайте также Топ-10 курьезов в истории футбола

Поэтому позиция изменилась только для нескольких команд. В частности Южного Судана и Бермудских островов.

"Сине-желтые", сборная Украины, остались на 24 позиции. 23 позицию занимает Уэльс, а за командой Шевченка - Венесуэла.

Следующий рейтинг ФИФА обнародует 11 июня.