  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. ФИФА обновила рейтинг национальных сборных
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Издеваются?

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных
Новина українською

ФИФА по плану обнародовала новый мировой рейтинг национальных сборных команд.

Однако, поскольку почти все матчи были отменены из-за пандемии Covid-19, рейтинг изменился минимально.

Сама организация отмечает, что перенесены матчи квалификации на чемпионат мира, Олимпийских игр, Евро-2020.

Читайте такжеТоп-10 курьезов в истории футбола

Поэтому позиция изменилась только для нескольких команд. В частности Южного Судана и Бермудских островов.

"Сине-желтые", сборная Украины, остались на 24 позиции. 23 позицию занимает Уэльс, а за командой Шевченка - Венесуэла.

Следующий рейтинг ФИФА обнародует 11 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА Рейтинг ФИФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФІФА

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...