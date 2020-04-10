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Национальная сборная Украины

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Андрей Пятов готов к снижению зарплаты

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Если это нужно клубу

Андрей Пятов готов к снижению зарплаты
Новина українською

Капитан "Шахтера" и вратарь сборной Украины Андрей Пятов выразил свое мнение по поводу экономического кризиса в мире и возможности снижения зарплат футболистов.

Все понимают, что это экономический кризис. Все это обсуждается с руководством. Все это делается, чтобы сохранить персонал, работников клуба, которые обслуживают футболистов, клуб. В этом нет ничего удивительного.

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Если клуб справляется сам, он не выходит к игрокам. Если не справляется - обращается к футболистам. Говорит: ребята, или мы сокращаем персонал, или давайте договариваться и вместе выходить из ситуации.

Если сейчас клуб будет нуждаться, думаю, никаких проблем не будет. Сядем всей командой и обсудим в онлайн-режиме этот вопрос. Не вижу здесь каких-либо проблем. Дай Бог, чтобы это скорее закончилось и мы вышли из этого состояния и ни экономика, ни клуб, а главное - здоровье, не пострадали.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) зарплата
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Источник:
Ютуб-канал УАФ

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