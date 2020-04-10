Шеф-повар сине-желтых: Следим, чтобы в булочках не было много мака

Любомир Тошич, шеф-повар национальной сборной Украины, рассказал об особенностях питания команды.

- Чего нельзя есть игрокам?

- Следим, чтобы не было много мака, если они едят булочки. Потому что, если его будет слишком много, могут быть проблемы, когда они будут сдавать тест на допинг.

Также не готовим свинину. Все остальное можно. Стараемся, чтобы у футболистов было разнообразное питание.

- Вам самому нравится украинская кухня? Наш борщ?

- Да, очень его люблю и готовлю. То же и с гречкой, к которой привыкал 2-3 года. Борщ уважают в каждой стране, и мы всегда его готовим на сборе.

- Есть ли запрет футболистам на употребление кофе?

- Кофе, как и фастфуд, запретить нельзя. Хотя я читал, что Арсен Венгер запрещал его, когда тренировал "Арсенал".