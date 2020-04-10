Пятов: Видимо, я более готов быть тренером вратарей

35-летний голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о дальнейших карьерных планах.

"Я не буду загадывать наперед. Мы должны были играть на Евро-2020 в этом году, а тут финальный турнир перенесли… Пока живу с мечтой сыграть на чемпионате Европы. После него буду принимать какое-то решение.

Конечно, я не вижу себя в другой сфере, кроме футбола. Но в первую очередь надо пройти курсы, получить лицензию, определиться. Видимо, я более готов быть тренером вратарей. Но после курсов свое мнение может измениться", — рассказал Пятов.