  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пятов: Видимо, я более готов быть тренером вратарей
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: Видимо, я более готов быть тренером вратарей

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но так далеко кипер пока не забегает

Пятов: Видимо, я более готов быть тренером вратарей
Новина українською

35-летний голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о дальнейших карьерных планах.

"Я не буду загадывать наперед. Мы должны были играть на Евро-2020 в этом году, а тут финальный турнир перенесли… Пока живу с мечтой сыграть на чемпионате Европы. После него буду принимать какое-то решение.

Конечно, я не вижу себя в другой сфере, кроме футбола. Но в первую очередь надо пройти курсы, получить лицензию, определиться. Видимо, я более готов быть тренером вратарей. Но после курсов свое мнение может измениться", — рассказал Пятов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Youtube-канал УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...