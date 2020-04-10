Караваев: Несколько раз просил футболку у Роналду, но португальцы были огорчены, и он не хотел меняться

Фланговый игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей коллекции футболок, назвав самые памятные экспонаты.

"В моей коллекции самые памятные футболки были от Иммобиле, когда мы играли с Италией. Есть футболка Уэйна Руни, которую он лично подписал. Для меня было приятно поменяться с Робином ван Перси, когда я играл за "Фенербахче". Он выразил слова поддержки. Мне было приятно услышать такое от легенды футбола. Он общался со мной на равных, что меня поразило.

В недавнем матче отбора Евро-2020 против сборной Португалии часто пересекался на фланге с Криштиану Роналду, просил футболку несколько раз. В обоих матчах наша сборная его команду огорчила, поэтому, возможно, ему не хотелось меняться футболкой", - сказал Караваев.