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Караваев: Несколько раз просил футболку у Роналду, но португальцы были огорчены, и он не хотел меняться

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинцы дважды огорчили чемпионов Европы

Караваев: Несколько раз просил футболку у Роналду, но португальцы были огорчены, и он не хотел меняться
Новина українською

Фланговый игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей коллекции футболок, назвав самые памятные экспонаты.

"В моей коллекции самые памятные футболки были от Иммобиле, когда мы играли с Италией. Есть футболка Уэйна Руни, которую он лично подписал. Для меня было приятно поменяться с Робином ван Перси, когда я играл за "Фенербахче". Он выразил слова поддержки. Мне было приятно услышать такое от легенды футбола. Он общался со мной на равных, что меня поразило.

В недавнем матче отбора Евро-2020 против сборной Португалии часто пересекался на фланге с Криштиану Роналду, просил футболку несколько раз. В обоих матчах наша сборная его команду огорчила, поэтому, возможно, ему не хотелось меняться футболкой", - сказал Караваев.

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В статье: Робин ван Перси Украина Криштиану Роналду Уэйн Руни Александр Караваев Чиро Иммобиле Динамо (Киев)
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Источник:
Youtube-канал UAF

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