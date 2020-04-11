Пятов: У нас будет шесть матчей с хорошими соперниками по Лиге наций

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов увидел плюсы в переносе Евро, а также поделился ожиданиями от будущего матча с "Вольфсбургом".

- Вижу плюс в переносе Евро в том, что у нас за это время будет 6 матчей с хорошими соперниками по Лиге наций.

Какая у нас подготовка будет к чемпионату Европы – сыграем с одними из самых сильных сборных. Думаю, это пойдет нам только в плюс.

- "Шахтер" сможет обыграть "Вольфсбург" по сумме двух матчей?

- Первый же матч выиграли. Наверное, что и второй же можем выиграть. Пауза между матчами неизвестно, как повлияет. Но мы уверенны в своих силах, это самое главное.

Для защитников и вратарей вообще идеально было, что матч без зрителей был. Ты можешь подсказывать, тебя слышат. В плане обороны это был один из лучших наших матчей. Как-то организованно. У "Вольфсбурга" практически не было моментов. Могли, наверное, увереннее выиграть. А так, играть при пустых трибунах – не самое приятное в футбол, – сказал Пятов.