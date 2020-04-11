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Национальная сборная Украины

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Ротань рассказал, какой матч хотел бы стереть из памяти

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок провел полный матч против трехцветных

Ротань рассказал, какой матч хотел бы стереть из памяти
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а теперь тренер U-21 Руслан Ротань рассказал о своем самом ненависном матче в плей-офф квалификации к ЧМ-2014.

- Ответный матч сборной Украины против Франции. Поражение 0:3 после домашней победы со счетом 2:0. Все были на эйфории, уже готовы были ехать, заказывали билеты.

Этот матч хотелось бы забыть вообще, стереть из памяти, – сказал Ротань.

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В статье: Руслан Ротань Украина
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