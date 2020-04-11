Национальная сборная Украины
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Ротань рассказал, какой матч хотел бы стереть из памяти
Игрок провел полный матч против трехцветных
Экс-игрок сборной Украины, а теперь тренер U-21 Руслан Ротань рассказал о своем самом ненависном матче в плей-офф квалификации к ЧМ-2014.
- Ответный матч сборной Украины против Франции. Поражение 0:3 после домашней победы со счетом 2:0. Все были на эйфории, уже готовы были ехать, заказывали билеты.
Этот матч хотелось бы забыть вообще, стереть из памяти, – сказал Ротань.
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Источник:Официальная страница УАФ в Инстаграм
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