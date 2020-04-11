Ротань рассказал, какой матч хотел бы стереть из памяти

Экс-игрок сборной Украины, а теперь тренер U-21 Руслан Ротань рассказал о своем самом ненависном матче в плей-офф квалификации к ЧМ-2014.

- Ответный матч сборной Украины против Франции. Поражение 0:3 после домашней победы со счетом 2:0. Все были на эйфории, уже готовы были ехать, заказывали билеты.



Этот матч хотелось бы забыть вообще, стереть из памяти, – сказал Ротань.