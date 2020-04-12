Сергей Ребров вспомнил матчи против сборной России

Экс-игрок, а теперь главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о матчах с Россией в отборе на Евро-2000.

- Матчи с Россией имели определенный подтекст, но лично я старался не обращать на это внимания. Просто настраивался на сильного противника. Тогда хватало всяких заявлений и прочего (особенно перед выездной игрой), но нас особо никто не накачивал. Писали, что Йожеф Сабо запрещал футболистам разговаривать по телефону и читать газеты, но я такого не помню. Думаю, такого и не было.

В Киеве, конечно, была особая атмосфера, и мы не могли не порадовать своих болельщиков. Помог быстрый гол. Я тогда подал со штрафного, и Сергей Попов открыл счет в матче. Почему выполнял стандарты? Таким было требование тренера в сборной - в клубе приходилось выполнять и другие функции во время угловых и штрафных. Бежал на ближнюю штангу, играл и по вратарю. Но Сабо видел так, и я с ним не спорил. У меня был хороший, плотный удар, поэтому подачи правой ногой часто получались совсем даже неплохие.

В том отборочном турнире я бил в сборной все пенальти. Так было и в поединке с Россией. Тогда сам 11-метровый и заработал, но каких-то примет не было - мол, пострадавший не бьет. Взял мяч и пробил, как всегда. Выстрелы с точки, как правило, исполнял на ударе. Угол выбирал спонтанно, в процессе разбега. Считаю, в те годы вратарям было сложнее. Сейчас им перед каждой игрой дают полную выкладку - кто, как и куда бьет. А тогда такого не было, хотя тренеры по работе с голкиперами, безусловно, что-то подсказывали.

В конце 90-х соперника, наверное, проще было чем-то удивить, и Йожефу Сабо в матче с Россией это удалось. Мы играли, по сути, в три нападающих - я, Андрей Шевченко и Сергей Скаченко. Хотя я всегда говорил, что наши с Шевченко позиции на поле были во многом условными. Не могу сказать, что это была схема 1-4-3-3, но важно, что Скаченко хорошо бежал, открывался за спины защитникам. Благодаря этому он и забил россиянам. 3:2 - это было хорошее начало нового отборочного цикла. Турнира - яркого. Но с грустным концом, – сказал Ребров.