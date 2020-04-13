Шевченко: Гол в ворота Филимонова не был случайным

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, как в бытность игроком он забил в отборе ЧЕ-2000 тот памятный гол россиянам в Москве (1:1).

"В ответном матче с Россией на кону стоял выход из группы. Была тяжелая игра. Против меня действовали персонально, часто нарушали правила — включали тактику мелкого фола. Думаю, при современном судействе арбитр раздал бы в том матче немало карточек (улыбается). Впрочем, в то время я уже привык к такому вниманию. Даже французы старались меня плотно опекать — один в один не оставляли, постоянно шла страховка. Все понимали, что мне нельзя давать пространство, я этим хорошо пользовался. Для меня не было проблемой обыграть одного или двоих защитников и убежать от них. Вот меня и сбивали, толкали, держали за футболку. Я терпел. Но когда в Москве появился этот штрафной, у меня была какая-то внутренняя уверенность. Сразу подумал: "Буду бить, это шанс". Мы ушли от поражения и вырвали эту путевку в плей-офф.

Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал — "Баварии", "Карпатам", кому-то еще. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо. Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением. После этого мы подавали угловые и штрафные. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу. Поставил себе такую цель: любая подача — только в створ. Мяч направляется по определенной траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз — это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так все и получилось", - сказал Шевченко.