Национальная сборная Украины
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Зинченко и Коноплянка сыграют против Польши в FIFA 20
Футбол перекочевывает в киберпространство
Сборная Украины проведет матч против сборной Польши по FIFA 20.
Защищать цвета "сине-желтых" будут Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Соперниками украинских сборников будут игроки польской команды Матеуш Клих и Мацей Рыбус.
Встреча состоится во вторник 14 апреля. Начало – в 20:00.
Прямой эфир битвы будет доступен на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
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Источник:УАФ
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