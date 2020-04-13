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Зинченко и Коноплянка сыграют против Польши в FIFA 20

Национальная сборная Украины
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Зинченко и Коноплянка сыграют против Польши в FIFA 20
Новина українською

Сборная Украины проведет матч против сборной Польши по FIFA 20.

Защищать цвета "сине-желтых" будут Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Соперниками украинских сборников будут игроки польской команды Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

Встреча состоится во вторник 14 апреля. Начало – в 20:00.

Прямой эфир битвы будет доступен на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Польша Мацей Рыбус Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Матеуш Клих Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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