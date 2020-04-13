Шевченко: С представителями Милана впервые контактировал после матча с Россией

Экс игрок "Динамо" и "Милана", а нынче главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как в свое время (1998 год) на него вышел итальянский гранд.

"Накануне таких матчей, как с Россией (отбор Евро-2000), важно отвлечь свое внимание от того ажиотажа, который создается в СМИ.

Вне всяких сомнений, это было принципиальное соперничество, все ребята понимали значимость игры, но я ее рассматривал в первую очередь, как поединок против сильного соперника, в составе которого выступало немало хороших исполнителей.

В домашнем матче мы великолепно провели первый тайм, затем где-то отдали инициативу, но, по большому счету, одержали уверенную победу (3:2). Перед поединком с россиянами Йожеф Сабо немного изменил систему нашей игры — впереди действовал Сергей Скаченко, а мы с Сергеем Ребровым играли больше из глубины.

Матч в Киеве был для меня памятным еще и по другой причине. Тогда я впервые контактировал с представителями "Милана". На игру приехал спортивный директор итальянского клуба — Арьедо Браида. На следующий день мы встретились. Я уже знал об интересе "россо-нери", но это был первый разговор с одним из руководителей этого клуба", - сказал Андрей Николаевич.