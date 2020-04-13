Бущан: Шансы попасть в заявку сборной на Евро? Не считаю, что это фантастика

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказал свои мысли относительно возможности поехать со сборной Украины на Евро-2020.

"Шансы попасть в заявку сборной на Евро? Не считаю, что это фантастика, тем более что турнир перенесли на год. Я надеялся на вызов в национальную команду и сейчас, на ближайшие поединки, но этого не произошло. Значит, на данный момент тренерский штаб не считает, что я готов для этого.

Но я не опускаю руки, а продолжаю работать. У меня есть мечта сыграть за сборную Украины еще с детства, ведь это гордость для каждого футболиста", - сказал кипер.

Напомним, что 25-летний Бущан поиграл за все юношеские и молодежные сборные Украины, начинаю с U-16 и заканчивая U-21, но в національну команду не вызывался.