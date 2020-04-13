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Бущан: Шансы попасть в заявку сборной на Евро? Не считаю, что это фантастика
Все может быть, до турнира еще много времени
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказал свои мысли относительно возможности поехать со сборной Украины на Евро-2020.
"Шансы попасть в заявку сборной на Евро? Не считаю, что это фантастика, тем более что турнир перенесли на год. Я надеялся на вызов в национальную команду и сейчас, на ближайшие поединки, но этого не произошло. Значит, на данный момент тренерский штаб не считает, что я готов для этого.
Но я не опускаю руки, а продолжаю работать. У меня есть мечта сыграть за сборную Украины еще с детства, ведь это гордость для каждого футболиста", - сказал кипер.
Напомним, что 25-летний Бущан поиграл за все юношеские и молодежные сборные Украины, начинаю с U-16 и заканчивая U-21, но в національну команду не вызывался.