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Национальная сборная Украины

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Бущан: Шансы попасть в заявку сборной на Евро? Не считаю, что это фантастика

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все может быть, до турнира еще много времени

Бущан: Шансы попасть в заявку сборной на Евро? Не считаю, что это фантастика
Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказал свои мысли относительно возможности поехать со сборной Украины на Евро-2020.

"Шансы попасть в заявку сборной на Евро? Не считаю, что это фантастика, тем более что турнир перенесли на год. Я надеялся на вызов в национальную команду и сейчас, на ближайшие поединки, но этого не произошло. Значит, на данный момент тренерский штаб не считает, что я готов для этого.

Но я не опускаю руки, а продолжаю работать. У меня есть мечта сыграть за сборную Украины еще с детства, ведь это гордость для каждого футболиста", - сказал кипер.

Напомним, что 25-летний Бущан поиграл за все юношеские и молодежные сборные Украины, начинаю с U-16 и заканчивая U-21, но в національну команду не вызывался.

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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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ramon4ik (Киев)
13.04.2020 в 22:44
Жора, проснись! У тебя больше шансов поехать на евро на позиции центрфорварда, чем голкипером
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Serega1111 (Киев)
13.04.2020 в 22:41
В сборной нужны надежные и морально устойчивые вратари, а не перепуганные
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+2
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