Экс-футболист Геннадий Мороз назвал двух лидеров современной сборной Украины

В свое время, в конце 1990-х и в начале 2000-х годов Геннадий Мороз провел 6 матчей за национальную сборную Украины. И хотя сейчас живет в Варшаве, продолжает интересоваться выступлениями и современных "сине-желтых".

- Андрей Шевченко - красавчик! Если честно, я верил, что у него получится. Шевченко подобрал хороших специалистов в тренерский штаб. Сборная заиграла, начала получать удовольствие от футбола.

Если раньше и было много талантливых ребят, то тренеры почему-то не могли донести до игроков, в какой футбол правильнее играть. Сейчас же сборная Украины выглядит хорошей боеспособной европейской командой.

- Кто лидер в современной сборной?

- На мой взгляд, сейчас феерят Руслан Малиновский и Александр Зинченко. Эти ребята играют только вперед и только на победу.

- Многие считают, что этим летом сборная Украины на Евро-2020 могла выстрелить, но помешала эпидемия коронавируса...

- Возможно. Думаю, из группы "сине-желтые" точно бы вышли, а дальше - это лотерея. Я не прогнозист, но то, что потенциал у этой сборной Украины огромен, это факт.