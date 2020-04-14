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Национальная сборная Украины

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Экс-футболист Геннадий Мороз назвал двух лидеров современной сборной Украины

Национальная сборная Украины
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И указал, чего не хватало предыдущим поколением

Экс-футболист Геннадий Мороз назвал двух лидеров современной сборной Украины
Новина українською

В свое время, в конце 1990-х и в начале 2000-х годов Геннадий Мороз провел 6 матчей за национальную сборную Украины. И хотя сейчас живет в Варшаве, продолжает интересоваться выступлениями и современных "сине-желтых".

- Андрей Шевченко - красавчик! Если честно, я верил, что у него получится. Шевченко подобрал хороших специалистов в тренерский штаб. Сборная заиграла, начала получать удовольствие от футбола.

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Если раньше и было много талантливых ребят, то тренеры почему-то не могли донести до игроков, в какой футбол правильнее играть. Сейчас же сборная Украины выглядит хорошей боеспособной европейской командой.

- Кто лидер в современной сборной?

- На мой взгляд, сейчас феерят Руслан Малиновский и Александр Зинченко. Эти ребята играют только вперед и только на победу.

- Многие считают, что этим летом сборная Украины на Евро-2020 могла выстрелить, но помешала эпидемия коронавируса...

- Возможно. Думаю, из группы "сине-желтые" точно бы вышли, а дальше - это лотерея. Я не прогнозист, но то, что потенциал у этой сборной Украины огромен, это факт.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Руслан Малиновский Евро-2020 Геннадий Мороз Александр Зинченко Евро-2021
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