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Шевченко признался, что после выхода один на один с Бартезом решил изменить манеру игры

Национальная сборная Украины
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И никогда не бить в таких моментах на силу

Шевченко признался, что после выхода один на один с Бартезом решил изменить манеру игры
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины, а в прошлом легендарный игрок "сине-желтых" Андрей Шевченко вспомнил матчи отбора на Евро-2000 с действующими тогда чемпионами мира - сборной Франции.

С французами украинцы, по мнению господина Шевченко, провели два очень хорошие матчи, достойно выглядели на фоне чемпионов мира.

У них была звездная команда: что не игрок - имя! Тактика у Франции была на высоком уровне, а еще футболисты были настоящими бойцами. В том числе и Зинедин Зидан. Замечательный футболист, "машина"! Командный игрок. У него было чудесное видение поля, техника, мобильность. При этом он хорошо оборонялся. В то время это был действительно лучший игрок мира.

Хотя у французов была надежная линия обороны, украинцы в Париже, считает Андрей Шевченко, могли победить.

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Никогда не забуду один момент. В конце поединка Сергей Ребров отдал мне идеальный пас, я выскочил на свидание с Фабьеном Бартезом, но не реализовал этот момент. Многие до сих пор считают, что я хотел пробить ему между ног, но это не так - я не бил на исполнение, а просто ударил. Решил сыграть очень быстро, пробил на силу. Вместо того, чтобы хладнокровно реализовать этот шанс.

Тот эпизод меня многому научил, я часто его просматривал и принял решение - никогда больше не бить на силу. Только на точность. В общем, после этого поединка я изменил свою манеру игры при выходах один на один, и за счет этого повысил свою реализацию. А тогда, в Париже, мне как раз и не хватило опыта, который приобретался во многом благодаря таким играм.

В Киеве, вспоминает Андрей Шевченко, тоже был памятный матч.

Французы больше контролировали мяч, но они нас боялись. Особенно - быстрых переходов из обороны в атаку - мы этим хорошо пользовались. Такая игра требовала максимального уровня физической подготовки.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция Зинедин Зидан Фабьен Бартез
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