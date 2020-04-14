Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрей Шевченко указал на одну из главных ошибок сборной Украины в 1990-2000-х годах
Спаренные матчи
Легендарный экс-форвард "Динамо", "Милана", "Челси" и национальной сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил отбор на Евро-2000 и стыковые матчи Украины со Словенией.
В определенных моментах в матчах в группе украинском, считает Шевченко, не хватало опыта. Достойно выглядели на фоне Франции, побеждали Россию, но теряли очки во встречах с Исландией и Арменией.
По большому счету, в плане построения игры национальная команда все еще предпочитала быстрым атакам. В большинстве случаев это было оправдано, ведь у нас хватало скоростных футболистов.
Мы никого не боялись, знали, что можем выступать на высоком уровне, были уверены в своих силах. Хотя группа была нелегкая. Я хорошо помню, что на экваторе турнира сборная Украины лидировала, мало пропускала, но несколько осечек привели к тому, что пришлось в итоге бороться за второе место.
Также Андрей Шевченко отметил, что помнит и то, как после возвращения из Парижа украинцы не смогли обыграть дома Исландию.
Сегодня, как тренер, понимаю, что в таких ситуациях важен опыт матчей в похожем режиме. Когда ты играешь два раза в неделю с высокой интенсивностью - как в Италии или в Англии. В Украине такое возможно преимущественно во встречах "Динамо" и "Шахтера", потому что больше у нас футболистов с опытом игры в напряженном соревновательном ритме, тем лучше для сборной.
Хотя сейчас мы выступаем через два дня на третий, а потом играли на 4-й день. У нас не было особой ротации, мы выходили на поле почти одинаковым составом. В Армении тоже потеряли важные очки во втором из спаренных поединков.
Долгое время это было большой проблемой сборной Украины. Вторую игру всегда труднее готовить. Матчи национальных команд - это высокая интенсивность и большая ответственность.
Поединки плей-офф со Словенией Андрей Шевченко считает несчастным случаем. Ведь украинцы настраивались очень серьезно и понимали, что чемпионат Европы совсем рядом.
Поверьте, не было никакой недооценки! У соперника тоже была хорошая команда, мы ничуть не расслабились после жеребьевки. В первом поединке переигрывали словенцев, забили важный выездной мяч, контролировали ситуацию. Там вообще было без шансов. Но потом они сравняли счет, забили нелепый гол.
Ребята понимали, что в Киеве нам под силу все исправить. Хотя против нас тогда, кажется, играла и погода - буквально за 2 часа до матча выпал снег. В таких условиях всегда легче обороняться. Но мы забили этот гол. А потом ...Потом случился непонятный рикошет после стандарта. Такое трудно объяснить. Украина была сильнее, но обстоятельства вновь сложились против нас. Ты всегда стараешься себя уберечь от них, но это невозможно. Мы были разочарованы.