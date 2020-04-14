Андрей Шевченко указал на одну из главных ошибок сборной Украины в 1990-2000-х годах

Легендарный экс-форвард "Динамо", "Милана", "Челси" и национальной сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил отбор на Евро-2000 и стыковые матчи Украины со Словенией.

В определенных моментах в матчах в группе украинском, считает Шевченко, не хватало опыта. Достойно выглядели на фоне Франции, побеждали Россию, но теряли очки во встречах с Исландией и Арменией.

По большому счету, в плане построения игры национальная команда все еще предпочитала быстрым атакам. В большинстве случаев это было оправдано, ведь у нас хватало скоростных футболистов. Мы никого не боялись, знали, что можем выступать на высоком уровне, были уверены в своих силах. Хотя группа была нелегкая. Я хорошо помню, что на экваторе турнира сборная Украины лидировала, мало пропускала, но несколько осечек привели к тому, что пришлось в итоге бороться за второе место.

Также Андрей Шевченко отметил, что помнит и то, как после возвращения из Парижа украинцы не смогли обыграть дома Исландию.

Сегодня, как тренер, понимаю, что в таких ситуациях важен опыт матчей в похожем режиме. Когда ты играешь два раза в неделю с высокой интенсивностью - как в Италии или в Англии. В Украине такое возможно преимущественно во встречах "Динамо" и "Шахтера", потому что больше у нас футболистов с опытом игры в напряженном соревновательном ритме, тем лучше для сборной. Хотя сейчас мы выступаем через два дня на третий, а потом играли на 4-й день. У нас не было особой ротации, мы выходили на поле почти одинаковым составом. В Армении тоже потеряли важные очки во втором из спаренных поединков. Долгое время это было большой проблемой сборной Украины. Вторую игру всегда труднее готовить. Матчи национальных команд - это высокая интенсивность и большая ответственность.

Поединки плей-офф со Словенией Андрей Шевченко считает несчастным случаем. Ведь украинцы настраивались очень серьезно и понимали, что чемпионат Европы совсем рядом.