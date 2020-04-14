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Малиновский: На Евро все будет зависеть от того, как Андрюха Пятов будет себя чувствовать

Национальная сборная Украины
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Хавбек Аталанты высказал свое мнение о переносе Евро и подготовке сборной Украины к турниру

Малиновский: На Евро все будет зависеть от того, как Андрюха Пятов будет себя чувствовать
Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о переносе Евро и рассказал, от которого футболиста будет зависеть игра сборной.

"Перенос Евро? Трудно сказать, пойдет ли это на пользу сборной или нет. В любом случае подготовимся к чемпионату Европы.

Все будет зависеть от готовности футболистов, от того, как Андрюха Пятов себя будет чувствовать (смеется - прим.ред.). Он как последний защитник играет. У него передача лучше, чем в некоторых полевых футболистов. Было бы Пятову сейчас 25 лет, то Гвардиола уже купил его. Вместо Эдерсона. Пятов был бы даже сильнее.

Если серьезно, то во время прессинга соперников первая передача Пятова очень важна для нас. Я знаю, что он будет на топ-уровне", - сказал Малиновский.

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В статье: Андрей Пятов Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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