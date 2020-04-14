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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко: Коноплянка – стеснительный парень, притворялся, что он не умеет играть в FIFA

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Настали такие времена, что киберфутбол выходит на первый план

Зинченко: Коноплянка – стеснительный парень, притворялся, что он не умеет играть в FIFA
Новина українською

Сегодня состоялся поединок между сборными Украины и Польши в рамках FIFA 20.

В двухматчевом поединке Евгений Коноплянка сначала обыграл Матеуша Клиха (5:2), а во втором матче Александр Зинченко уступил Матею Рыбусю (3:4). Общий счет – 1:1 (8:6).

- Непростая была игра. Рыбусь – тертый калач в PlayStation!

- Да, он хорошо играет, видно, что человек не первый раз играет в FIFA. Может, была какая-то недооценка, да и нужно учитывать, что он почти все свои моменты реализовал.

- Ты держал общий счет в голове? Коноплянка сделал хороший задел перед ответным матчем.

- Как я и говорил – Жека – стеснительный парень, притворялся, что он не умеет играть. Но за счет его мы и выиграли.

- Сейчас все сидят на карантине, и онлайн-игры – возможность хоть как-то пообщаться, разнообразить досуг?

- В какой-то мере да, заняться особо нечем, голова ходит кругом, и такие игры отвлекают и помогают скоротать время.

Ну и хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас поддерживают даже в таких играх. Берегите себя, чаще мойте руки.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Польша Мацей Рыбус Шахтер (Донецк) Матеуш Клих Александр Зинченко
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Источник:
Youtube-канал UAF

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.04.2020 в 00:16
коно сдал обленился стареет уступи место молодым
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