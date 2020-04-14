Зинченко: Коноплянка – стеснительный парень, притворялся, что он не умеет играть в FIFA

Сегодня состоялся поединок между сборными Украины и Польши в рамках FIFA 20.

В двухматчевом поединке Евгений Коноплянка сначала обыграл Матеуша Клиха (5:2), а во втором матче Александр Зинченко уступил Матею Рыбусю (3:4). Общий счет – 1:1 (8:6).

- Непростая была игра. Рыбусь – тертый калач в PlayStation!

- Да, он хорошо играет, видно, что человек не первый раз играет в FIFA. Может, была какая-то недооценка, да и нужно учитывать, что он почти все свои моменты реализовал.

- Ты держал общий счет в голове? Коноплянка сделал хороший задел перед ответным матчем.

- Как я и говорил – Жека – стеснительный парень, притворялся, что он не умеет играть. Но за счет его мы и выиграли.

- Сейчас все сидят на карантине, и онлайн-игры – возможность хоть как-то пообщаться, разнообразить досуг?

- В какой-то мере да, заняться особо нечем, голова ходит кругом, и такие игры отвлекают и помогают скоротать время.

Ну и хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас поддерживают даже в таких играх. Берегите себя, чаще мойте руки.