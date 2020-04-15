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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Кабмин разрешил представителям сборных Украины индивидуальные занятия

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

При условии обеспечения участников тренировок средствами индивидуальной защиты

Кабмин разрешил представителям сборных Украины индивидуальные занятия
Новина українською

Кабинет министров Украины разрешил спортсменам, представляющим национальные сборные, проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина. После обращения министра спорта Вадима Гутцайта за это решение проголосовали все члены правительства.

Правительство внесло индивидуальные тренировочные занятия (бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на колясках) спортсменов штатных команд национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью в перечень исключений, на который не действуют запреты, предусмотренные мерами предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

При этом отмечается, что это исключение действует при условии обеспечения участников тренировок средствами индивидуальной защиты.

В то же время, запрет на проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий на территории Украины продолжает действовать до 24 апреля.

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В статье: Украина коронавирус
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Источник:
kmu.gov.ua

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