  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Связь Шевченко с Челси такая же прочная: в Британии заговорили о возвращении
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Связь Шевченко с Челси такая же прочная: в Британии заговорили о возвращении

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сославшись на слова Мальдеры

Связь Шевченко с Челси такая же прочная: в Британии заговорили о возвращении
Новина українською

Андрей Шевченко может стать претендентом на то, чтобы возглавить тренерский штаб "Челси".

О таком заявляет спортивное издание The Athletic со ссылкой на неназванный источник (инсайдера) в огромном тексте о прошлом Шевченко-игрока в "Челси" - над которым работали сразу 4 авторов.

Саймон Джонсон, Лиам Тумей, Джеймс Хорнкасл и Доминик Фифилд подробно описали все бытие Шевченко в лондонском клубе - от перехода из "Милана" до ухода из "Челси".

А в конце текста заметили, что связь Шевченко с "Челси" столь же прочная, как и раньше.

Он живет в Лондоне, лучше владеет английским, продолжает дружить с Романом Абрамовичем, посещает матчи команды и находится в ложе директора клуба Марины Грановской. А сын Андрея, 13-летний Кристиан, учится в академии "Челси".

Читайте такжеВ 2006-м Шевченко стоил 51 млн евро. Больший ценник был только у Роналдиньо

Такая прочность связи, как считает инсайдер издания, может означать то, что однажды Шевченко станет претендентом на то, чтобы возглавить "Челси".

Сейчас, отмечает группа авторов, Андрей формирует репутацию прекрасного тренера.

В сборной Украины Шевченко работает главным тренером с 2016 года. Он заслужил много похвал за то, что вывел "сине-желтых" на чемпионат Европы, который состоится в 2021 году.

В начале этого месяца аналитик сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что Шевченко в будущем будет искать работу в Серии А или Английской Премьер-лиге.

Шевченко, возможно, не отличился в качестве игрока "Челси", но, видимо, его счастливый раздел в этой сказке еще впереди.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Роман Абрамович Челси (Лондон) Марина Грановская Андреа Малдера Андреа Мальдера
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
16.04.2020 в 14:44
Да, забыли написать. Абрамович близкий друг Путина, это что то да значит для Шевченко
Ответить
0
-1
СашаXM (Хмельницкий)
16.04.2020 в 15:06
Абрамович такой же близкий друг Пуйла как и Ахметка, и это что-то да значит!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...