Связь Шевченко с Челси такая же прочная: в Британии заговорили о возвращении

Андрей Шевченко может стать претендентом на то, чтобы возглавить тренерский штаб "Челси".

О таком заявляет спортивное издание The Athletic со ссылкой на неназванный источник (инсайдера) в огромном тексте о прошлом Шевченко-игрока в "Челси" - над которым работали сразу 4 авторов.

Саймон Джонсон, Лиам Тумей, Джеймс Хорнкасл и Доминик Фифилд подробно описали все бытие Шевченко в лондонском клубе - от перехода из "Милана" до ухода из "Челси".

А в конце текста заметили, что связь Шевченко с "Челси" столь же прочная, как и раньше.

Он живет в Лондоне, лучше владеет английским, продолжает дружить с Романом Абрамовичем, посещает матчи команды и находится в ложе директора клуба Марины Грановской. А сын Андрея, 13-летний Кристиан, учится в академии "Челси".

Такая прочность связи, как считает инсайдер издания, может означать то, что однажды Шевченко станет претендентом на то, чтобы возглавить "Челси".

Сейчас, отмечает группа авторов, Андрей формирует репутацию прекрасного тренера.