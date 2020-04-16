Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран: Хотелось бы в сборной видеть Кирилла Ковальца
Наставник горожан выделил наиболее достойных
Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран поделился своим мнением относительно игроков, которые уже сейчас могли бы усилить сборную Украины.
"Хотелось бы в сборной видеть Кирилла Ковальца.
К сожалению, зимой он был травмирован и находится не в тех кондициях.
После зимней паузы провел только второй тайм с "Колосом". Но даже тогда сразу было видно, что вышел футболист, который усилил игру нашей команды", - сказал Шаран в эфире программы "Залишайся з футболом".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...