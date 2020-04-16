Шаран: Хотелось бы в сборной видеть Кирилла Ковальца

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран поделился своим мнением относительно игроков, которые уже сейчас могли бы усилить сборную Украины.

"Хотелось бы в сборной видеть Кирилла Ковальца.

К сожалению, зимой он был травмирован и находится не в тех кондициях.

После зимней паузы провел только второй тайм с "Колосом". Но даже тогда сразу было видно, что вышел футболист, который усилил игру нашей команды", - сказал Шаран в эфире программы "Залишайся з футболом".