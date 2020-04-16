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Национальная сборная Украины

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Шаран: Хотелось бы в сборной видеть Кирилла Ковальца

Национальная сборная Украины
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Наставник горожан выделил наиболее достойных

Шаран: Хотелось бы в сборной видеть Кирилла Ковальца
Новина українською

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран поделился своим мнением относительно игроков, которые уже сейчас могли бы усилить сборную Украины.

"Хотелось бы в сборной видеть Кирилла Ковальца.

К сожалению, зимой он был травмирован и находится не в тех кондициях.

После зимней паузы провел только второй тайм с "Колосом". Но даже тогда сразу было видно, что вышел футболист, который усилил игру нашей команды", - сказал Шаран в эфире программы "Залишайся з футболом".

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В статье: Украина Владимир Шаран Кирилл Ковалец
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Источник:
ТК Футбол

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