  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Малиновский: Мы были на 4 головы сильнее Сербии, могли забивать 6-7 голов
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский: Мы были на 4 головы сильнее Сербии, могли забивать 6-7 голов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Это был очень сильный матч в исполнении сборной Украины

Малиновский: Мы были на 4 головы сильнее Сербии, могли забивать 6-7 голов
Новина українською

Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский вспомнил победу над Сербией (5:0) в квалификации Евро-2020.

"У Сербии такой подбор футболистов на тот момент был. Может, это братья-близнецы игроков сборной Сербии приехали.

Мы просто смяли, катком переехали, тут ничего не скажешь, так и было. Мы могли забить 6-7. Мы были сильнее на 4 головы во всех компонентах. Ментально мы хотели выиграть, были готовы биться, они не были готовы. Они просто провалили игру, не приехали", – сказал Малиновский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Сербия Руслан Малиновский Аталанта
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...