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Малиновский: Мы были на 4 головы сильнее Сербии, могли забивать 6-7 голов
Это был очень сильный матч в исполнении сборной Украины
Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский вспомнил победу над Сербией (5:0) в квалификации Евро-2020.
"У Сербии такой подбор футболистов на тот момент был. Может, это братья-близнецы игроков сборной Сербии приехали.
Мы просто смяли, катком переехали, тут ничего не скажешь, так и было. Мы могли забить 6-7. Мы были сильнее на 4 головы во всех компонентах. Ментально мы хотели выиграть, были готовы биться, они не были готовы. Они просто провалили игру, не приехали", – сказал Малиновский.
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