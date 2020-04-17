Сергей Кравченко: Слышал, что Суркис хорошо умеет жонглировать футбольным мячом, но сам не видел

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко рассказал, чем занимается на карантине, а также о том, как он запустил в соцсетях новый челлендж.

— Сергей, как проходит твой карантин?

— Хорошо, что появилось много времени, чтобы находиться с семьей. Плохо, что нет возможности заниматься любимым делом. Мне уже почти 37 лет, не так много осталось играть (улыбается), поэтому пауза в чемпионате точно не в мою пользу. Хотя все это не так важно, как здоровье людей. С нетерпением жду, когда закончится пандемия, и мир вернется в привычное русло.

— Работать индивидуально тебе не надоело?

— Да мне к этому, в общем-то, не привыкать. Когда восстанавливался после травм, научился выполнять индивидуальные задания. Но когда у тебя повреждение, ты хоть примерно знаешь сроки возвращения на поле, а в нынешней ситуации это прогнозировать сложно. Мы бегаем, прыгаем, занимаемся на тренажерах, но никто из нас не может сказать, когда мы снова будем играть в футбол. Хочется хотя бы начать тренироваться с партнерами. Работать с мячом.

— Не потому ли ты и запустил новый челендж в социальных сетях?

— Да, решил добавить что-то футбольное, а то у нас в последнее время все стали какими-то фитнесс-спортсменами (улыбается). Конечно, это очень важно — и в футболе тоже. Посмотрите на атлетов, выступающих в Англии, Италии и других ведущих чемпионатах. Но они к этому уже давно пришли, а у нас еще лет 10 назад в каждой команде было только по пару человек, которые дополнительно работали в залах. Сейчас там не протолкнуться перед любой тренировкой и после всякого занятия на поле. Считаю, что это правильно, молодежь на верном пути. Большой плюс в том, что в украинских клубах появились специалисты, которые хорошо разбираются в этих вопросах. Но никогда не нужно забывать, что главное — это все-таки мяч.

— Так в чем же суть твоего конкурса?

— Все просто (улыбается). Маленьким мячиком нужно сделать 1 000 касаний, не опуская его на землю или на пол. Я справился с этой задачей с четвертой попытки. Доходил до 840-ка, было обидно, когда ошибся, но потом уперся и взял тысячу. Тут нужна не только техника, но и крепкие нервы. Терпение и упорство. И, конечно же, совесть — обманывать нельзя.

— Кому передал эстафету?

— Александру Зинченко и Андрею Ярмоленко, Евгению Коноплянке и Евгению Шахову, Матеусу и Йовану Маркоски, Денису Олейнику и Руслану Бабенко, Виктору Цыганкову и Александру Снижко. Плюс моему любимому на данный момент футболисту — полузащитнику "Челси" Жоржиньо. Не знаю, правда, захочет ли он (улыбается). А еще наставнику молодежной сборной Украины Руслану Ротаню. Думаю, он в состоянии показать своим подопечным, что такое настоящая техника. Могут присоединиться и другие ребята.

— Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не так давно поучаствовал в челендже с туалетной бумагой, а когда-то он выигрывал спор у Леонида Буряка по набиванию мяча… сидя на лавочке. Не думал передать эстафету ему?

— Нет (улыбается). Когда я был в "Динамо", мне говорили, что президент умеет жонглировать мячом не хуже некоторых футболистов. Но сам я этого никогда не видел. Может, он прочитает на вашем сайте и тоже решит присоединиться. Было бы интересно.