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Сикан назвал игроков, которые могли бы усилить сборную Украины перед Евро-2021

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сикан молодой, может чуть подождать. На замену потом можно выпускать

Сикан назвал игроков, которые могли бы усилить сборную Украины перед Евро-2021
Новина українською

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан также назвал свою символическую сборную и самого неудобного соперника в карьере.

– Какие главные качества должны быть у нападающего "Шахтера"?
– Голевое чутье, скорость и техника.

– Если бы ты был тренером, кого бы поставил в стартовый состав: Мораеса или Сикана?
– Мораеса. Пока еще Мораеса. Сикан молодой, может чуть подождать. На замену потом можно выпускать – на второй тайм.

– Собери свою символическую сборную из 11 игроков за всю историю футбола.
– Пятов, Дани Алвеш, ван Дейк, Каннаваро, Алаба, Хави, Иньеста, Зидан, Месси, Роналду, Роналдо.

– Самый неудобный защитник в твоей карьере?
– Не знаю, мне особенно неудобно играть против Хочолавы. Тяжело.

– Какие позиции в национальной сборной Украины на Евро-2021 могут усилить чемпионы мира U20?
– Из вратарей – Лунин, из защитников – Попов и Корниенко, в центре – даже не знаю, наверное, Булеца. Если шанс будет даваться каждому из тех игроков, кто был на чемпионате мира, в принципе каждый может им воспользоваться.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Евро-2021
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