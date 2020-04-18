Сикан назвал игроков, которые могли бы усилить сборную Украины перед Евро-2021

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан также назвал свою символическую сборную и самого неудобного соперника в карьере.

– Какие главные качества должны быть у нападающего "Шахтера"?

– Голевое чутье, скорость и техника.



– Если бы ты был тренером, кого бы поставил в стартовый состав: Мораеса или Сикана?

– Мораеса. Пока еще Мораеса. Сикан молодой, может чуть подождать. На замену потом можно выпускать – на второй тайм.



– Собери свою символическую сборную из 11 игроков за всю историю футбола.

– Пятов, Дани Алвеш, ван Дейк, Каннаваро, Алаба, Хави, Иньеста, Зидан, Месси, Роналду, Роналдо.



– Самый неудобный защитник в твоей карьере?

– Не знаю, мне особенно неудобно играть против Хочолавы. Тяжело.



– Какие позиции в национальной сборной Украины на Евро-2021 могут усилить чемпионы мира U20?

– Из вратарей – Лунин, из защитников – Попов и Корниенко, в центре – даже не знаю, наверное, Булеца. Если шанс будет даваться каждому из тех игроков, кто был на чемпионате мира, в принципе каждый может им воспользоваться.