Рябоконь видит в сборной Украины двух игроков Десны

Александра Рябоконя, наставника черниговской "Десны", попросили назвать футболистов его команды, которые могли бы усилить национальную сборную Украины.

- Главному тренеру национальной команды виднее. В сборной есть сплоченный тренерский коллектив. Они уже прошли огонь и воду. Если бы не было этой паузы в сезоне, то изменения в рядах сине-желтых, думаю, были бы минимальными. Ведь сейчас неизвестно, когда соревнования возобновятся. Все начнется по сути заново, поэтому сложно сказать что-то конкретное.

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Если же исходить из того, что уже наиграли, то в своей команде, в первую очередь, я бы выделил ребят, которые стабильно играли практически без замен. Так, тот же Филиппов отлично себя проявил, забивая важные мячи на любой вкус. Хороший был Имереков ... Ведь здесь нужно исходить из того, какие позиции в случае чего, нужно усилить Андрею Шевченко.

Мы же не в темноте играем, тренер сборной все прекрасно видит, команд в Украине немного. Если же будет интерес к какому-то игроку Десны, то мы обязательно дадим по нему характеристику тренерам сборной.