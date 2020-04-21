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Филиппов: В глубине души надеялся, что меня вызовут на мартовский сбор сборной Украины
Форвард показывает результат в УПЛ, но в сборную еще не вызывался
Форвард "Десны" Александр Филиппов рассказал о своем желании пробиться в сборную Украины.
— Учитывая кадровую ситуацию в атаке сборной Украины, многие ожидали, что вы окажетесь в списке вызванных на мартовский сбор. Расстроились, что не получили приглашение?
— В глубине души, конечно же, надеялся, что меня вызовут. У меня была хорошая статистика и учитывая дефицит нападающих, думал, что мне могут дать шанс. Но с другой стороны – сборной Украины предстояло сыграть два серьезных матча – с Францией и Польшей. Наверное, тренерский штаб сборной посчитал, что в таких матчах игрок, который не знаком со структурой игры сборной, не поможет.
— Но задачу попасть в сборную Украины ставите?
— Конечно! Буду делать все, что от меня зависит, чтобы тренеры сборной обратили на меня внимание. Все зависит только от меня.