Филиппов: В глубине души надеялся, что меня вызовут на мартовский сбор сборной Украины

Форвард "Десны" Александр Филиппов рассказал о своем желании пробиться в сборную Украины.

— Учитывая кадровую ситуацию в атаке сборной Украины, многие ожидали, что вы окажетесь в списке вызванных на мартовский сбор. Расстроились, что не получили приглашение?

— В глубине души, конечно же, надеялся, что меня вызовут. У меня была хорошая статистика и учитывая дефицит нападающих, думал, что мне могут дать шанс. Но с другой стороны – сборной Украины предстояло сыграть два серьезных матча – с Францией и Польшей. Наверное, тренерский штаб сборной посчитал, что в таких матчах игрок, который не знаком со структурой игры сборной, не поможет.

— Но задачу попасть в сборную Украины ставите?

— Конечно! Буду делать все, что от меня зависит, чтобы тренеры сборной обратили на меня внимание. Все зависит только от меня.