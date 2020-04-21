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Филиппов: В глубине души надеялся, что меня вызовут на мартовский сбор сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард показывает результат в УПЛ, но в сборную еще не вызывался

Филиппов: В глубине души надеялся, что меня вызовут на мартовский сбор сборной Украины
Новина українською

Форвард "Десны" Александр Филиппов рассказал о своем желании пробиться в сборную Украины.

— Учитывая кадровую ситуацию в атаке сборной Украины, многие ожидали, что вы окажетесь в списке вызванных на мартовский сбор. Расстроились, что не получили приглашение?

— В глубине души, конечно же, надеялся, что меня вызовут. У меня была хорошая статистика и учитывая дефицит нападающих, думал, что мне могут дать шанс. Но с другой стороны – сборной Украины предстояло сыграть два серьезных матча – с Францией и Польшей. Наверное, тренерский штаб сборной посчитал, что в таких матчах игрок, который не знаком со структурой игры сборной, не поможет.

— Но задачу попасть в сборную Украины ставите?

— Конечно! Буду делать все, что от меня зависит, чтобы тренеры сборной обратили на меня внимание. Все зависит только от меня.

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В статье: Украина Десна (Чернигов) Александр Филиппов
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
22.04.2020 в 00:17
На следующий сезон если форму игровую сохранит , то вызовут. Главное стабильность.
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