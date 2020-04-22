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1:4 — это было, конечно, много, - Андрей Шевченко вспомнил плей-офф матчи Украины и Германии в отборе к ЧМ-2002

Национальная сборная Украины
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Тогда сборная Украины в третий раз проиграла в плей-офф

1:4 — это было, конечно, много, - Андрей Шевченко вспомнил плей-офф матчи Украины и Германии в отборе к ЧМ-2002
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, как сине-желтые проиграли Германии (1:1, 1:4) стыковые матчи к ЧМ-2002.

"В стыковых матчах нам попалась Германия. Противостояние это показало, что мы были не готовы обыгрывать такого противника, но руки никто не опускал. Настрой на домашний матч был таким, что сложно передать словами. Олимпийский оказался не просто заполнен, а разукрашен в сине-желтые цвета!

Мы хорошо провели домашний поединок. Забили мяч, имели еще моменты. Я, в частности, не реализовал выход один на один с Оливером Каном. Даже 1:0 было бы неплохим результатом, но немцы забили после стандартного положения, и матч закончился вничью.

В Дортмунде они забили еще два гола со стандартов, и это во многом предопределило судьбу нашего противостояния. Провести тогда гол престижа мне помог роскошный пас Сергея Реброва. У нас, кажется, не было оптимального состава, несколько основных игроков оказались травмированными, но 1:4 — это было, конечно, много. Я не хотел тогда подводить никакие итоги. Мы третий раз проиграли в плей-офф, и нам нужно было снова готовиться к новому отборочному циклу", - рассказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Германия
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