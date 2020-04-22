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Шевченко: После перехода в Милан приезжал к Лобановскому с конспектами
Валерию Васильевичу были важны моменты работы итальянского гранда
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал, как после перехода в "Милан" он продолжал работать с Валерием Васильевичем Лобановским, который в то время работал и со сборной Украины.
"Словами тяжело описать все то, что Валерий Лобановский для меня сделал. Каждый день — это новый урок, каждый день ты заносил себе в копилку.
Впрочем, самыми запоминающимися стали те моменты, которые происходили уже после того, как я перешел в "Милан". Была у нас такая традиция: прилетая на матчи сборной, меня всегда ждала в аэропорту машина, которую присылал за мной Васильич. Первым делом я ехал на базу, поднимался к нему в номер, и мы по несколько часов там беседовали. Тренеру было важно все — методика работы, тренировочный процесс, физические нагрузки, тактика, бытовые вопросы, давление СМИ и болельщиков и так далее. Все мелочи и детали. Я, кстати, приезжал к нему с конспектами, в которых фиксировал многие вещи.
Переход в "Милан" не мог не повлиять на мою игру в сборной. Теперь я приезжал туда с совершенно другой готовностью к соревновательному ритму. В Италии приходилось играть, по сути, каждые три дня — и это были поединки с максимальной отдачей. Впрочем, самое важное изменение — я начал больше забивать. В первом же отборочном турнире после перехода было много голов, потому что в Италии я сильно повысил свою реализацию. Понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов — и усердно над этим работал. У меня во многом изменилось понимание требований к нападающему. Я помню, как Валерий Лобановский, став тренером сборной, сказал, что теперь Андрея Шевченко нужно возвращать к тому футболу, в который он играл раньше. Но это вполне нормальная ситуация — в моем клубе была совсем другая структура игры. В национальной команде нападающие часто работали не только над завершением атак, но и над их организацией. Но в этом и суть работы тренера в сборной — быстро перестроить футболистов под свое видение", - сказал Шевченко.
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