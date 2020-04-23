Шевченко вспомнил проблемы с позиционными атаками в сборной Украины времен Лобановского

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко - в прошлом нападающий и один из лидеров "сине-желтых", вспомнил, как команду в 2000-2001 годах возглавлял Валерий Лобановский.

Назначение Лобановского на пост главного тренера сборной Украины, вне всяких сомнений, рассуждает Андрей Шевченко, стало большим событием для Украины.

Было много споров по поводу совмещения двух должностей - в "Динамо" и национальной команде. Но тогда это казалось оправдано. Сегодня, считаю, это нереально. А в то время в отдельных странах такое пересечение могло принести пользу. И хотя в начале 2000-х годов в сборную привлекалось все больше игроков из других клубов, а некоторые из нас уехали за границу, все, конечно же, бесконечно верили в тренерский гений Валерия Васильевича.

Андрею удалось забить в первой же игре сборной под его руководством - в контрольном матче с Болгарией.

Мы выиграли со счетом 1:0, и я этот поединок запомнил. Для многих, и для меня в том числе, Лобановский был больше, чем тренер. Это человек, который дал нам путевку в жизнь. Наставник, который научил нас по-настоящему понимать, что такое профессионализм, что такое отношение к тому делу, которым ты занимаешься, что такое правильный анализ своей игры.

В процессе подготовки к старту отборочного турнира ЧМ-2002 украинцы сыграли контрольный матч с Англией. Спарринг этот Шевченко запомнился, ведь встреча проходила еще на старом стадионе Уэмбли.