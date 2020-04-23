Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко вспомнил проблемы с позиционными атаками в сборной Украины времен Лобановского
Первые товарищеские матчи - с Болгарией и Англией
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко - в прошлом нападающий и один из лидеров "сине-желтых", вспомнил, как команду в 2000-2001 годах возглавлял Валерий Лобановский.
Назначение Лобановского на пост главного тренера сборной Украины, вне всяких сомнений, рассуждает Андрей Шевченко, стало большим событием для Украины.
Было много споров по поводу совмещения двух должностей - в "Динамо" и национальной команде. Но тогда это казалось оправдано. Сегодня, считаю, это нереально. А в то время в отдельных странах такое пересечение могло принести пользу. И хотя в начале 2000-х годов в сборную привлекалось все больше игроков из других клубов, а некоторые из нас уехали за границу, все, конечно же, бесконечно верили в тренерский гений Валерия Васильевича.
Андрею удалось забить в первой же игре сборной под его руководством - в контрольном матче с Болгарией.
Мы выиграли со счетом 1:0, и я этот поединок запомнил. Для многих, и для меня в том числе, Лобановский был больше, чем тренер. Это человек, который дал нам путевку в жизнь. Наставник, который научил нас по-настоящему понимать, что такое профессионализм, что такое отношение к тому делу, которым ты занимаешься, что такое правильный анализ своей игры.
В процессе подготовки к старту отборочного турнира ЧМ-2002 украинцы сыграли контрольный матч с Англией. Спарринг этот Шевченко запомнился, ведь встреча проходила еще на старом стадионе Уэмбли.
Я всегда любил играть на таких легендарных стадионах, и очень рад, что забил в Лондоне. Но это было уже на новом Уэмбли, а тогда, в 2000-м, мы проиграли - 0:2. Хотя выглядели совсем неплохо. Пропустили оба мяча после стандартов, а они потом станут для нас камнем преткновения ...В принципе, этот контрольный поединок был не совсем показательным. Даже Валерий Лобановский, кажется, не сильно хотел его проводить.
Дело в том, что в нашей отборочной группе на этот раз не было грандов. При всем уважении к Польше, Норвегии, Уэльса, Белоруссии и Армении фаворитами, помню, считали именно нас. В футболе это, конечно, ничего не значит, но нам в любом случае пришлось немного менять рисунок своей игры. Больше работать с мячом, проводить позиционные атаки. Мы оказались к этому не совсем готовы. В те годы сборная Украины всегда лучше выглядела против сильных соперников.