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Шевченко заметил, что на выступление Украины в отборе на ЧМ-2002 оказало влияние качество полей
Матчи с Польшей, Норвегией, Арменией и ничейная серия
Андрей Шевченко, бывший нападающий национальной сборной Украины, а сегодня - ее главный тренер, вспомнил матчи в группе отбора на ЧМ-2002.
Перестраиваться с контратакующего футбола на позиционные атаки в 2000 году сборной Украины пришлось уже по ходу турнира в первом же матче - с поляками.
Да, там было много индивидуальных ошибок и нереализованных моментов, но сборная Украины, пропустив быстрый мяч, все 90 минут просидела на воротах соперника. В итоге получилось - 1:3.
После этой неудачи с Польшей украинцы бросились исправлять ситуацию.
Вырвали тяжелые победы в Армении (3:2) и Норвегии. Матч в Ереване, куда мы ездили уже как к себе домой, стал для меня памятным еще и потому, что я впервые сыграл за сборную под номером "7". Ранее выступал под "10", но, когда перешел в Милан, получил "7" и решил, что так должно быть и в национальной команде.
В сборную, вспоминает Андрей Николаевич, постепенно добавлялись новые исполнители, начиналась определенная смена поколений. Многие ребята быстро вписались в игру.
Я хорошо помню, что забил несколько мячей после передач Андрея Несмачного и Андрея Воробея. Неплохо себя зарекомендовал и Геннадий Зубов.
С начала 2001 года в "сине-желтых" сразу пошла черная полоса. В 4 матчах подряд сборная сыграла вничью - Беларусь (0:0), Уэльс (1:1), Норвегия (0:0), Уэльс (1:1).
Тогда и сказались определенные проблемы с активной игрой первым номером. В этих поединках мы, по сути, потеряли шансы на первое место в группе.
Не для оправдания, но хочу сказать, что у нас иногда возникали сложности из-за тяжелых полей, на которых приходилось играть. Все же тогда газоны еще не умели готовить к матчам так, как это делают сейчас. Сегодня идеальное поле - обязательное условие для матчей национальной сборной Украины.
И мы очень рады, что в Харькове, Киеве и, с недавних пор, во Львове с этим не возникает никаких проблем. Хотя в том отборе на львовской "Украине" газон был превосходного качества. Я хорошо запомнил домашний поединок с армянами, ведь это была первая игра в городе, который впоследствии стал во многом знаковым для нашей национальной команды.
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