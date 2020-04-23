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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко : Нынешние сборные Испании и Германии уже не те, какими были еще недавно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Александр рассказал о переносе Евро, а также оценил шансы сборной Украины в элитном дивизионе Лиги наций

Зинченко : Нынешние сборные Испании и Германии уже не те, какими были еще недавно
Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко высказался относительно переноса Евро-2020 на 2021 год, а также поделился мыслями о жеребьевке Лиги наций.

- Перенос Евро-2020 на год всех расстроил. Какие мысли возникают по этому поводу?

- Конечно, самое главное сейчас - это здоровье людей, но с другой стороны обидно, ведь наша сборная была на ходу. С другой стороны, у нас были травмированы Роман Яремчук, Тарас Степаненко. За это время они наберут форму, они уже это делают.

Однако я считаю, что чем чаще игроки встречаются в сборной, тем лучше. Хотелось бы побольше сборов к чемпионату Европы. Так как во многих других сборных исполнители высокого уровня, индивидуально сильные, могут набрать форму за месяц. На них перенос Евро сильно не повлияет. Сборная же Украина строит свою игру через коллектив, выглядит как один кулак, где никто не выпадает. Поэтому для нас так важное время, проведенное вместе.

- Как вы смотрите на перспективы сборной Украины в Лиге наций?

- После жеребьевки я разговаривал с партнерами по "Манчестер Сити" - представителями этих команд. Мы сошлись во мнении, что сейчас многие топ-сборные испытывают проблемы. У них сейчас не те поколения. Сейчас с ними можно играть, особенно если сборная Украины будет находиться на ходу. Нынешние Испания и Германия - уже не те, какими были еще недавно. В свою очередь Швейцария также отличается от себя образца 2006 года, когда мы с ней играли. Сейчас почти весь ее состав выступает в топ-чемпионатах. Каждый исполнитель - игрок мирового уровня.

Думаю, для украинских болельщиков Лига наций будет интересной, так же это хорошая проверка и для нас. Многие говорят, что сборная Украины стала "топом". Поэтому это ли не лучшая возможность подтвердить такие слова на деле.

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В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
23.04.2020 в 20:30
и ТЫ УЖЕ НЕ ТОТ.ЗА КОГО ВЫДАЁШЬ!
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