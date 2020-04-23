Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кабаев: Делаю всё, чтобы со сборной попасть на Евро. Время и шансы есть
Это мечта каждого игрока
Форвард "Зари" Владислав Кабаев рассказал о своих шансах поехать со сборной Украины на Евро-2020 (2021).
- Как лично себя чувствуешь, и чувствуешь ли, что прибавляешь?
- Чувствую себя хорошо. Если отбросить карантин, то вижу, что прибавляю. Заметно прибавила вся команда. Это показывает и статистика. На поле стал чувствовать себя более раскованно. Не боюсь ошибиться. Знаю, что нужно делать на поле. Страхую партнёров и ощущаю поддержку от них. Хотелось бы ещё прибавлять и прибавлять. Жаль, что чемпионат приостановили. Команда как раз на ходу, мы обыграли "Шахтёр", были на эмоциях.
- Если и дальше будешь играть так, как сейчас, сможешь поехать на грядущий Евро?
- Безусловно, я ставлю перед собой такую задачу. Мечта каждого футболиста – поехать на Чемпионат Европы или Чемпионат Мира. В сборной – серьёзная конкуренция. Поэтому будет очень трудно. Я играю, работаю над собой, делаю всё, чтобы попасть на Евро. Сейчас его перенесли на один год, поэтому время и шансы есть. Верю и надеюсь, что всё получится.
Новости по теме
- 13:17 Украинские Иванисеня ответил на вопрос о зарплатах в Заре
- 19:03 Украинские Рафаилов: Всегда считал свиней достаточно умными животными, но это жирное существо просто поражает своей тупостью и хамством
- 23:23 Украинские Кабаев: Заря на втором месте, Динамо на третьем – почему мы должны играть золотой матч?