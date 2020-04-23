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Кабаев: Делаю всё, чтобы со сборной попасть на Евро. Время и шансы есть

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Это мечта каждого игрока

Кабаев: Делаю всё, чтобы со сборной попасть на Евро. Время и шансы есть
Новина українською

Форвард "Зари" Владислав Кабаев рассказал о своих шансах поехать со сборной Украины на Евро-2020 (2021).

- Как лично себя чувствуешь, и чувствуешь ли, что прибавляешь?

- Чувствую себя хорошо. Если отбросить карантин, то вижу, что прибавляю. Заметно прибавила вся команда. Это показывает и статистика. На поле стал чувствовать себя более раскованно. Не боюсь ошибиться. Знаю, что нужно делать на поле. Страхую партнёров и ощущаю поддержку от них. Хотелось бы ещё прибавлять и прибавлять. Жаль, что чемпионат приостановили. Команда как раз на ходу, мы обыграли "Шахтёр", были на эмоциях.

- Если и дальше будешь играть так, как сейчас, сможешь поехать на грядущий Евро?

- Безусловно, я ставлю перед собой такую задачу. Мечта каждого футболиста – поехать на Чемпионат Европы или Чемпионат Мира. В сборной – серьёзная конкуренция. Поэтому будет очень трудно. Я играю, работаю над собой, делаю всё, чтобы попасть на Евро. Сейчас его перенесли на один год, поэтому время и шансы есть. Верю и надеюсь, что всё получится.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Владислав Кабаев
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Источник:
ФК Заря

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