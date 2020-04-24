Как Украина Олимпийский открывала. Футбол, как секс, шедевр Назаренко и гордость за сборную Блохина

Мы в UA-Футбол решили рассказать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или прямо на стадионе. Предлагаем и вам проникнуться духом прошлого, а в комментариях вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями о важных для вас футбольных событиях в истории.

Это было в далеком (а может и не совсем) 2011 году. Относительно новая власть нашей страны вовсю ведет подготовку к грядущему европейскому первенству, главному футбольному турниру континента – Евро-2012. Строятся дороги, мосты, отели, конечно же, стадионы. Проходит реконструкция главной арены Украины (и будущего турнира) – НСК "Олимпийский". Вся футбольная общественность следила за тем, во что же превратится эта прелесть – будет ли среди топовых стадионов мира, или же деньги привычно исчезнут, а на месте старой арены появится что то еще хуже, чем было.

Но к на то время удивлению всех экспертов, стадион сдали в эксплуатацию вовремя, а итогом финала стала официальная церемония открытия – грандиозный концерт вместе с первым матчем – к нам ехали немцы. 11.11.11 – даже дату обсуждали.

До маленького городка в Полтавской области, откуда я родом, информация также доходила, но в моей голове даже не могла появиться мысль, что я попаду на первый матч на обновленном стадионе, и мечты об увиденной вживую большой игре не имели особых шансов сбыться. Однако неожиданно моя сестра, которая в то время уже работала в Киеве, сообщила, что у нее на работе есть человек, который сможет помочь достать билеты. Но есть одна проблема – об их наличии (или отсутствии) станет известно за день до игры. Я конечно же сразу согласился ехать, хоть шанс получить самый громкий ляп по лицу не оставлял мою душу в покое. Слава всем футбольным богам: звезды сошлись и заветное сообщение десятого числа с тексом "Билеты на руках" меня погрузило в безумную радость (даже в школу в тот день не пошел).

Не загружая вас подробностями моего с братом пути в столицу и рассказах о строящейся дороге Киев – Харьков перенесемся к моменту, когда вечером мы втроём выехали с Троещины в сторону стадиона часа за три до начала матча (чтобы не опоздать, сами понимаете). Как оказалось, сделали мы такой рассудительный шаг не зря – все маршрутки, метро, троллейбусы уже наглухо были зашкварены народом с национальной символикой, флагами, шарфами и дудками. Доехать в тот день до места игры было очень уж непросто – желающих посмотреть это действо оказалось неимоверно много.

Признаюсь вам честно, я никогда раньше не видел сколько народу – у стадиона люди кишили, как муравьи, а шум стоял просто оглушающий: уши закладывало на раз. Идея заходить в чашу арены за полтора часа до игры на сей раз ни у кого не вызвала вопросов, и тройной змейкой мы потянулись к турникетам.

Раньше я самоуверенно думал, что мозги у меня развиты не по годам и оценки в школе были лучшим тому подтверждением, но в тот момент розовые очки спали на раз – приложить билет правильной стороной, да еще и так, чтобы сканер считал штрих-код? Тогда показалось, что все смотрели на меня, как на идиота. Но техника пала – зеленая стрелка загорелась, я зашел, я уже на стадионе, я … В общем, dreams come true, как говорится.

Вдоволь нафоткавшись перед ареной и накупив атрибутики втридорога, мы уселись на свои места на трибуне сектора D и стали наблюдать за тем, что происходит на поле. Гайтана, как приглашенная звезда, что-то пела, но мысли, если честно, были заняты другим – голова не успевала переваривать все происходящее.

В реальность вернуло появление на разминке сборной Германии, головы болельщиков как по команде повернулись в сторону газона. Имена вышли приличные, скажу я вам: Кроос, Мюллер, Циллер, Хумельс, Хедира, Шюрле, а у кромки стоял невозмутимый Лев, который дирижировал игроками. Всех их я видел только в телевизионной рамке, а сейчас они бегают, разминаются, делают перепас прямо на глазах. Никогда раньше не понимал людей, которые бегут на поле во время матча, к своим кумирам. Признаться честно, на этот раз мысль проскочила.

Трибуны взревели, когда на поле вышли наши игроки. "У-кра-и-на, У-кра-и-на, У-кра-и-на", - со всех сторон, во все голоса, одновременно.

21:40 – болельщики взорвались в следующий раз: в чашу арены вышел Олег Блохин, а на газон новенького НСК стали выходить главные действующие лица битвы. На гимн Германии 70 тысяч встало, на наш – пели всем стадионом. Если и есть в футбольной терминологии понятие гармонии, то это была именно она. Сложилось ощущение, что стадион – это один живой организм, и он дышит в такт сердцу – своей главной команде.

То, что происходило во время матча на поле и вокруг него, описать трудно: момент относится к тем, которые надо видеть своими глазами. Гол Ярмоленко на 28 минуте, второй от Коноплянки на 36-й и 2:0 - мы несли немцев. Появилось ощущение национальной футбольной принадлежности, которая как-то поугасла с момента четвертьфинала мирового чемпионата 2006 года. И даже гол Крооса спустя две минуты не заставил болельщиков унывать, ведь еще до перерыва шедевр Назаренко погрузил народ в эйфорию.

Перерыв. Очереди за пивом и хот-догами, поиски комнаты с надписью "WC" для многих привычное дело, для меня – бесценный опыт. И хоть во втором тайме Рольфес на пару с Мюллером (какой-то уже совсем нелепый третий гол пропустил Рыбка) сравняли счет, но эта ничья была на вес победы.

Я как-то раньше не задумывался об этом, но, может быть, как раз тогда уже новая сборная Украины и стала командой, которой не страшно выходить против мировых грандов. Вдруг психология игры против сверхсоперника появилась у наших футболистов именно в тот вечер. И не важно, что матч товарищеский, а счет ничего не значит. Этого конечно мы никогда не узнаем, но пищу для размышлений я вам (себе уж точно) подкинул.

Гордость – именно то ощущение, которое мы чувствовали за команду, направляясь домой. Сорванные голоса, давка в общественном транспорте, общая физическая усталость – но это того стоило. Официально началось мое путешествие в мир настоящего футбола, живой игры. Оно не прекращается, по сей день, и не остановиться ему никогда.

Фото - Александр Приходько