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Марко Девич объявил о завершении карьеры
С завершением контракта
Экс-игрок национальной сборной Украины, харьковского "Металлиста", донецкого "Шахтера" и луцкой "Волыни" Марко Девич объявил в #залишайсязФутболом о завершении карьеры.
36-летний форвард с января является игроком азербайджанского "Сабаха". До карантина провел 3 матча в составе команды и отметился 1 голом.
Transfermarkt оценивает Девича в 300 000 евро.
Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабахом" закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.
Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет.
Пожалуй, прощальный матч не столь важен, ведь я за время карьеры и так много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.
Напомним, что Девич только в чемпионате Украины отыграл 219 матчей, на его счету 90 голов, что является третьим показателем в рейтинге бомбардиров высшего дивизиона. В составе "Металлиста" шесть раз выигрывал бронзу и один раз серебряные награды Чемпионата, с "Шахтером" побеждал в Суперкубке Украины. Автор первого хет-трика в истории национальной сборной.