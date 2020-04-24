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Марко Девич объявил о завершении карьеры

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

С завершением контракта

Марко Девич объявил о завершении карьеры
Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины, харьковского "Металлиста", донецкого "Шахтера" и луцкой "Волыни" Марко Девич объявил в #залишайсязФутболом о завершении карьеры.

36-летний форвард с января является игроком азербайджанского "Сабаха". До карантина провел 3 матча в составе команды и отметился 1 голом.

Transfermarkt оценивает Девича в 300 000 евро.

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Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабахом" закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет.

Пожалуй, прощальный матч не столь важен, ведь я за время карьеры и так много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

Напомним, что Девич только в чемпионате Украины отыграл 219 матчей, на его счету 90 голов, что является третьим показателем в рейтинге бомбардиров высшего дивизиона. В составе "Металлиста" шесть раз выигрывал бронзу и один раз серебряные награды Чемпионата, с "Шахтером" побеждал в Суперкубке Украины. Автор первого хет-трика в истории национальной сборной.

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В статье: Марко Девич Волынь (Луцк) Украина Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Сабах (Баку)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
24.04.2020 в 15:59
Хороший был игрок! Спасибо за игру и удачи "на гражданке"
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metall1925 (Merefa)
24.04.2020 в 15:25
Как время бежит(((, а мог бы ещё сезон в 1925 поиграть, и в тренера
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Dimka26 (Чернигов)
24.04.2020 в 16:12
Девич любит бабки. А Харьков для него - важен лишь на словах.
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