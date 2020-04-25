Зинченко назвал Топ-3 своих памятных матча за сборную Украины

Полузащитник "Ман Сити" Александр Зинченко вспомнил несколько интересных матчей в сборных Украины.

- Для меня первый матч – против Португалии. Для всех украинцев это было просто событие. Второй – когда забил дебютный гол против Румынии.

Третий матч – за юношескую сборную U-17 с Головко мы играли элит-раунд против сборной Германии. Там играл Юлиан Брандт, защитник из "Байера" Та, Вернер, все вот эти сборники. Их устраивали и ничья, и победа, нас только победа. Все три матча элит-раунда мы проводили в Германии.

Нас так возили рылом, я в жизни никогда не был отполощен, как там. За весь матч я коснулся мяча раза 4. На 25-й минуте мы получили красную карточку. Нас так полоскали, я просто не могу передать словами.

Мы выигрываем матч на 70-й минуте. Андрюха Борячук вышел на замену и забил головой. Мы вышли в финальную стадию чемпионата Европы, а Германия не выходит. Не могу передать словами эти эмоции, неделю не мог спать, – сказал Зинченко.