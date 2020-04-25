  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко назвал Топ-3 своих памятных матча за сборную Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко назвал Топ-3 своих памятных матча за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Невозможно передать словами эти эмоции...

Зинченко назвал Топ-3 своих памятных матча за сборную Украины
Новина українською

Полузащитник "Ман Сити" Александр Зинченко вспомнил несколько интересных матчей в сборных Украины.

- Для меня первый матч – против Португалии. Для всех украинцев это было просто событие. Второй – когда забил дебютный гол против Румынии.

Третий матч – за юношескую сборную U-17 с Головко мы играли элит-раунд против сборной Германии. Там играл Юлиан Брандт, защитник из "Байера" Та, Вернер, все вот эти сборники. Их устраивали и ничья, и победа, нас только победа. Все три матча элит-раунда мы проводили в Германии.

Нас так возили рылом, я в жизни никогда не был отполощен, как там. За весь матч я коснулся мяча раза 4. На 25-й минуте мы получили красную карточку. Нас так полоскали, я просто не могу передать словами.

Мы выигрываем матч на 70-й минуте. Андрюха Борячук вышел на замену и забил головой. Мы вышли в финальную стадию чемпионата Европы, а Германия не выходит. Не могу передать словами эти эмоции, неделю не мог спать, – сказал Зинченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Александр Зинченко "Сассуоло"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...