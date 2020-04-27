Сборная Украины планирует закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что сборная Украины присоединится к борьбе с пандемией коронавируса. Национальная команда планирует закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких.

"От сборной Украины мы планируем закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких", – сказал Александр Зинченко.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси. В свою очередь, сезон в Нидерландах был досрочно завершен. Кроме того, Евро-2020 было перенесено на 2021 год.