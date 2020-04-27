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Сборная Украины планирует закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сборная не останется в стороне

Сборная Украины планирует закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких
Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что сборная Украины присоединится к борьбе с пандемией коронавируса. Национальная команда планирует закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких.

"От сборной Украины мы планируем закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких", – сказал Александр Зинченко.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси. В свою очередь, сезон в Нидерландах был досрочно завершен. Кроме того, Евро-2020 было перенесено на 2021 год.

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В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Sneg SD (Умань)
27.04.2020 в 20:37
Планируют закупить.... когда? В 2021 году когда они нах не нужны будут? Что за бред.....
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