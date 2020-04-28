Я видел гол 17-летнего Шевченко за сборную. Так футбол ворвался в мою жизнь

Мы в UA-Футбол продолжаем рассказывать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или прямо на стадионе. Предлагаем и вам проникнуться духом прошлого, а в комментариях вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями о важных для вас футбольные события в истории. Сегодня - о Львове 90-х.

Жил я тогда с родителями во Львове на улице Зеленой, между парком Погулянка и Липовой аллеей, в 10 минутах ходьбы от стадиона "Украина". Но, как ни странно, моя любовь к футболу началась не с совсем близкой арены, а в пять лет с еще более близкого телевизора и болезни.

У меня была высокая температура, не мог заснуть на своей раскладушке. А перед глазами был экран с футбольным матчем. Обычно, чтобы различать, я спрашивал отца, с какой стороны наша команда ("Динамо" или сборная Украины). В этом же случае папа сказал: "Наших здесь нет". Как-то странно было: всегда есть за кого болеть, а в этот раз - нет? Так впервые в жизни я получил право выбора в футболе. Впоследствии этот эпизод буду вспоминать неоднократно, но тогда в минуту размышлений выбрал одну из команд. Кажется это была Германия. И она, конечно, выиграла.

На стадионе бывал лет с четырех. Осмысленно помню матч "Карпат" против "Черноморца" в сезоне 1992/1993 годов. Это была бешеная победа, матч, в котором "зелено-белые" проигрывали после первого тайма 1:3. Дублем тогда отметился форвард одесситов Сергей Гусев. А после перерыва "Карпаты" словно подменили - они забили трижды и выиграли 4:3! Андрей Покладок тогда стал автором второго и четвертого голов, еще раз отличился Владимир Резник.

О слове "камбэк" я тогда и не догадывался, зато с героическим возвращением в игру у меня ассоциировался возглас всего стадиона "По-кла-док!". От него вздрагивали все деревья близлежащих парков. Это было время, когда львовская публика фанатела от Андрея Покладка, Романа Толочко, Руслана Забранского, Игоря Плотко, Васильев Леськива и Кардаша, который вот-вот перейдет в киевское "Динамо".

У моего папы на стадионе была своя "фишка" боления. Когда другие обычно просто комментировали действия футболистов, зачастую с матом, запускали "волну" или топали ногами при подаче углового, папа любил кричать кому-то из игроков команды-соперника "Падай!" или "Сзади!". И очень радовался, когда раз за матч какой-то молодой испуганный парень его же слушал, думая, что это ему кричит тренер или партнер по команде .

На стадионе запомнился и матч сборной Украины во Львове. Это было в 1994 году. Правда играла не национальная, а юношеская U-18. Большинство болельщиков тогда не различали возрастов (хотя, возможно, им было все равно, ведь это был первый матч "желто-синих" на "Украине") и называли команду просто "молодежка".

Это был квалификационный матч на чемпионат Европы. Соперник - сверстники из Нидерландов с будущими звездами Клюйвертом, Зенденом и Зеедорфом.

Первыми забили украинцы, на 21 минуте отличился Сергей Шищенко. В концовке первого тайма голландцы отыгрались. Такой же сюжет повторился и во втором тайме, а матч закончился со счетом 2:2.

Именно во второй половине встречи на 57 минуте "сине-желтых" выводил вперед молодой форвард Андрей Шевченко.

Тогда его игра, скорость и умение обострить ситуацию на поле мне больше всего врезались в память. И уже после матча уверял отца, что "Шевченко точно будет лучшим футболистом!". Впоследствии, когда смотрели матчи национальной команды, а она проигрывала, я часто говорил: "Вот если бы сюда Шевченко...". Папа улыбался и говорил, что во взрослых соревнованиях будет гораздо труднее и этот Андрей, скорее всего, затеряется.

Представьте, каким было мое "А я говорил!" уже через три с лишним года.

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Фото - Футбол24 и ФК "Карпаты"