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FIFA 20: Коноплянка представит сборную Украины в товарищеском матче против Румынии

Национальная сборная Украины
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Поединок состоится 28 апреля в 20:00

FIFA 20: Коноплянка представит сборную Украины в товарищеском матче против Румынии
Новина українською

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Румынии в FIFA 20.

От Украины выступит полузащитник Евгений Коноплянка. Его соперником будет Разван Марин.

По правилам поединка оба игрока будут действовать в формате UltimateTeam, таким образом, в команды каждого могут входить легенды мирового футбола. Игра будет вестись до двух побед.

Встреча состоится 28 апреля. Начало – в 20.00. Прямая трансляция противостояния будет доступна на Youtube-канале УАФ.

Напомним, что в недавнем товарищеском матче по FIFA 20 против Польши сборная Украины в составе Коноплянки и Зинченко одержала победу.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Разван Марин FIFA 20
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Источник:
УАФ

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