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FIFA 20: Коноплянка представит сборную Украины в товарищеском матче против Румынии
Поединок состоится 28 апреля в 20:00
Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Румынии в FIFA 20.
От Украины выступит полузащитник Евгений Коноплянка. Его соперником будет Разван Марин.
По правилам поединка оба игрока будут действовать в формате UltimateTeam, таким образом, в команды каждого могут входить легенды мирового футбола. Игра будет вестись до двух побед.
Встреча состоится 28 апреля. Начало – в 20.00. Прямая трансляция противостояния будет доступна на Youtube-канале УАФ.
Напомним, что в недавнем товарищеском матче по FIFA 20 против Польши сборная Украины в составе Коноплянки и Зинченко одержала победу.