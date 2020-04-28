  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина vs Румыния. Коноплянка играет против Марина в FIFA 20
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина vs Румыния. Коноплянка играет против Марина в FIFA 20

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Прямая трансляция битвы

Украина vs Румыния. Коноплянка играет против Марина в FIFA 20
Новина українською

Сегодня сборная Украины сыграет товарищеский матч против Румынии в FIFA 20. От Украины выступит полузащитник Евгений Коноплянка. Его соперником будет Разван Марин.

По правилам поединка оба игрока будут действовать в формате UltimateTeam, таким образом, в команды каждого могут входить легенды мирового футбола. Игра будет вестись до двух побед.

Встреча начнется в 20.00. Прямая трансляция противостояния доступна чуть ниже.

Напомним, что в недавнем товарищеском матче по FIFA 20 против Польши сборная Украины в составе Коноплянки и Зинченко одержала победу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Украина Румыния Разван Марин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
fcchauka (Днепр)
28.04.2020 в 20:10
Чем еще может заняться бездарный игрок во время того как не попадает в основной состав кротов, правильно играть на приставке. лол
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...