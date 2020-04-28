Украина vs Румыния. Коноплянка играет против Марина в FIFA 20

Сегодня сборная Украины сыграет товарищеский матч против Румынии в FIFA 20. От Украины выступит полузащитник Евгений Коноплянка. Его соперником будет Разван Марин.

По правилам поединка оба игрока будут действовать в формате UltimateTeam, таким образом, в команды каждого могут входить легенды мирового футбола. Игра будет вестись до двух побед.

Встреча начнется в 20.00. Прямая трансляция противостояния доступна чуть ниже.

Напомним, что в недавнем товарищеском матче по FIFA 20 против Польши сборная Украины в составе Коноплянки и Зинченко одержала победу.