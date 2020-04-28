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FIFA 20. Украина - Румыния 2:1. Коноплянка в непростом матче одолел Марина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А что еще делать на карантине

FIFA 20. Украина - Румыния 2:1. Коноплянка в непростом матче одолел Марина
Новина українською

Сборная Украины сыграла товарищеский матч против Румынии в FIFA 20. От Украины выступал полузащитник Евгений Коноплянка. Его соперником был Разван Марин.

По правилам поединка оба игроки действовали в формате UltimateTeam, то есть, в команды каждого входили легенды мирового футбола.

Игра велась до двух побед и была довольно напряженной. Коноплянка выиграл первый матч со счетом 3:0, однако второй поединок взял Марин, обыграв Евгения со счетом 6:3.

Последний, решающий матч был очень напряженным, однако Коно смог обыграть Развана со счетом 4:2. Итоговый счет по партиям – 2:1 (разница голов 10:8) в пользу Коноплянки и сборной Украины.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Румыния Шахтер (Донецк) Разван Марин FIFA 20
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
28.04.2020 в 21:53
Ленивец нашел свое призвание...Может получить и виртуальный золотой мяч...
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