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Коноплянка: Вторую игру в FIFA 20 отдал Марину специально, ради интриги

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хитрый Евгений рассказал о победе над румыном

Коноплянка: Вторую игру в FIFA 20 отдал Марину специально, ради интриги
Новина українською

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал свою победу в товарищеском матче по FIFA 20 с представителем сборной Румынии Разваном Марином - 2:1 (3:0, 3:6, 4:2).

"Марин не зря тренировался, потрепал нервы.

Но дело в тактике. Я насытил середину поля, чтобы было короткое расстояние между игроками и проще было разыгрывать комбинации.

Соперник молодец. Впрочем, думал говорить или нет, но скажу. Не хотелось бы расстраивать Марина. Вторую игру (3:6) я отдал ему для интриги. Ведь неинтересно было бы две выигрывать и заканчивать. Если бы я выиграл 2:0, против меня бы все протестовали, зачем так быстро. Так что я дал интригу, а потом уже играл в полную силу.

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Но Марин молодец, видно, что часто перед телевизором сидит, но и есть ему куда расти", - сказал Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Румыния Шахтер (Донецк) Разван Марин FIFA 20
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Источник:
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
29.04.2020 в 00:10
Так вот чем Евжений у кротов занимается :)
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