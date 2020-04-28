Коноплянка: Вторую игру в FIFA 20 отдал Марину специально, ради интриги

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал свою победу в товарищеском матче по FIFA 20 с представителем сборной Румынии Разваном Марином - 2:1 (3:0, 3:6, 4:2).

"Марин не зря тренировался, потрепал нервы.

Но дело в тактике. Я насытил середину поля, чтобы было короткое расстояние между игроками и проще было разыгрывать комбинации.

Соперник молодец. Впрочем, думал говорить или нет, но скажу. Не хотелось бы расстраивать Марина. Вторую игру (3:6) я отдал ему для интриги. Ведь неинтересно было бы две выигрывать и заканчивать. Если бы я выиграл 2:0, против меня бы все протестовали, зачем так быстро. Так что я дал интригу, а потом уже играл в полную силу.

Но Марин молодец, видно, что часто перед телевизором сидит, но и есть ему куда расти", - сказал Коноплянка.